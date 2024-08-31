Число загородных домов, выставленных под аренду, выросло в Тюмени в два раза

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
По данным экспертов, чаще всего жители региона арендовали квартиры на две ночи, загородные дома — на одну. Что касается стоимости, то сутки аренды квартиры стоили 3 тысячи рублей, загородных объектов недвижимости 8,9 тысячи рублей.
«По сравнению с прошлым летом количество людей, которые одновременно проживали в арендованных на короткий срок квартирах не изменилось — как и год назад это два-три постояльца. В загородном сегменте ситуация иная: летом 2024 года такие объекты снимали в среднем на четверых, в то время как год назад — на троих. С учетом этого посуточная аренда загородного жилья в пересчете на человека даже несколько подешевела: с 2,2 тысячи до 1,9 тысячи рублей», — пояснил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени упал спрос на элитные квартиры в жилом фонде 2000-х годов. В среднем интерес к таким объектам недвижимости сократился на 20%.