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Число загородных домов, выставленных под аренду, выросло в Тюмени в два раза

Число загородных домов, выставленных под аренду, выросло в Тюмени в два раза

31 августа 2024, 10:07
Фото: 1MI
В Тюменской области за год число выставленных под посуточную аренду квартир и загородных домов увеличился на 37% и 109% соответственно. Об этом сообщили аналитики «Авито Путешествий».

По данным экспертов, чаще всего жители региона арендовали квартиры на две ночи, загородные дома — на одну. Что касается стоимости, то сутки аренды квартиры стоили 3 тысячи рублей, загородных объектов недвижимости 8,9 тысячи рублей.

«По сравнению с прошлым летом количество людей, которые одновременно проживали в арендованных на короткий срок квартирах не изменилось — как и год назад это два-три постояльца. В загородном сегменте ситуация иная: летом 2024 года такие объекты снимали в среднем на четверых, в то время как год назад — на троих. С учетом этого посуточная аренда загородного жилья в пересчете на человека даже несколько подешевела: с 2,2 тысячи до 1,9 тысячи рублей», — пояснил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени упал спрос на элитные квартиры в жилом фонде 2000-х годов. В среднем интерес к таким объектам недвижимости сократился на 20%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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