Тюменская область окажется в «мешке холода»: какая погода ждет тюменцев в сентябре

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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«Сибири в этом году не везет. В августе были зафиксированы температуры воздуха ниже климатической нормы, сентябрь тоже в плане погоды начнется не очень хорошо», — отметил метеоролог.
По словам Александра Шувалова, теплыми будут только два первых дня осени — 1 и 2 сентября. В эти дни областная столица на короткий промежуток времени попадет в теплый сектор циклона. 2 сентября, в частности, в дневные часы воздух прогреется до +20…+21. Правда, уже к вечеру на небе соберутся облака, резко похолодает и зарядят дожди.
С 3 по 5 сентября в регионе максимальная температура воздуха составит +14…+15. В четверг, 5 сентября, в Тюменскую область вновь вернется теплая и солнечная погода. Жары ждать не стоит, но в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +18…+19.
Холодный фронт накроет регион 7 сентября — ожидаются дожди, понижение температуры воздуха до +12…+14, заморозки. Такая погода продержится до конца первой декады месяца.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ночь с 31 августа на 1 сентября ожидаются заморозки. Синоптики прогнозируют похолодание до 0…-5.