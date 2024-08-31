Тюменская область окажется в «мешке холода»: какая погода ждет тюменцев в сентябре

По словам Александра Шувалова, теплыми будут только два первых дня осени — 1 и 2 сентября. В эти дни областная столица на короткий промежуток времени попадет в теплый сектор циклона. 2 сентября, в частности, в дневные часы воздух прогреется до +20…+21. Правда, уже к вечеру на небе соберутся облака, резко похолодает и зарядят дожди.