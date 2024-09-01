Каким будет в Тюмени первый день осени?

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
В Тюмени 1 сентября ожидается малооблачная погода без осадков. В утренние часы температура воздуха составит +7…+13, к полудню потеплеет до +16, в темное время суток термометры покажут +8…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:40, закат в 19:35, продолжительность дня 13 часов 55 минут.
В Тобольске 1 сентября ожидается малооблачная погода. Утром и днем термометры покажут +6…+15, ночью температура воздуха составит +9…+10. Скорость ветра составит 4,3 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:26, закат в 19:27, продолжительность дня 14 часов 1 минута.
В Ишиме 1 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром и днем столбики термометров покажут +8…+14, в темное время суток ожидается +6…+8. Скорость ветра составит 5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:26, закат в 19:17, продолжительность дня 13 часов 51 минута.