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Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

В Тюмени 1 сентября будет солнечно и прохладно

Каким будет в Тюмени первый день осени?

1 сентября 2024, 03:30
Фото: 1MI

В Тюмени 1 сентября будет солнечно и прохладно

Первый день осени на юге Тюменской области пройдет при переменной облачности и без осадков. Днем максимальная температура воздуха составит +12…+17, в ночные часы ожидается до +2…+7, местами до 0…-5. В течение дня будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью до 4-14 м/с.

В Тюмени 1 сентября ожидается малооблачная погода без осадков. В утренние часы температура воздуха составит +7…+13, к полудню потеплеет до +16, в темное время суток термометры покажут +8…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:40, закат в 19:35, продолжительность дня 13 часов 55 минут.

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В Тобольске 1 сентября ожидается малооблачная погода. Утром и днем термометры покажут +6…+15, ночью температура воздуха составит +9…+10. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:26, закат в 19:27, продолжительность дня 14 часов 1 минута.

В Ишиме 1 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром и днем столбики термометров покажут +8…+14, в темное время суток ожидается +6…+8. Скорость ветра составит 5 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:26, закат в 19:17, продолжительность дня 13 часов 51 минута.

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