Каким будет в Тюмени первый день осени?

В Тюмени 1 сентября будет солнечно и прохладно

Первый день осени на юге Тюменской области пройдет при переменной облачности и без осадков. Днем максимальная температура воздуха составит +12…+17, в ночные часы ожидается до +2…+7, местами до 0…-5. В течение дня будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью до 4-14 м/с.