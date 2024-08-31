Дом, в котором сгорели трое детей, расселили в Тюменской области

По данным инсайдеров, именно в этом доме в ноябре 2023 года произошел страшный пожар, унесший жизни троих детей 8-ми, 11-ти и 15-ти лет, пишет Ура.ру. Дети отравились угарным газом. Виновной в трагедии оказалась 38-летняя соседка — она подключила к неисправной розетке электроплиту, вследствие чего произошло короткое замыкание и начался пожар. В апреле этого года суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы.