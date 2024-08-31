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Дом, в котором сгорели трое детей, расселили в Тюменской области

Дом, в котором сгорели трое детей, расселили в Тюменской области

31 августа 2024, 12:10
Фото: 1MI
Расселение жителей аварийного дома в Ялуторовске, где в ноябре 2023 года случилась трагедия, произошло после вмешательства Генеральной прокуратуры.
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Дети
«Под контролем управления Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу проведена проверка по заявлению жительницы Ялуторовска по вопросу расселения из аварийного дома. Она сообщила, что здание было признано аварийным еще в 2018 году, в конце 2023 года там произошел пожар. Однако меры по отселению жителей дома приняты не были», — сообщили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры срок расселения дома сокращен до конца 2024 года. В настоящее время гражданам предоставлены жилые помещения маневренного фонда, виновные в волоките лица привлечены к ответственности.

По данным инсайдеров, именно в этом доме в ноябре 2023 года произошел страшный пожар, унесший жизни троих детей 8-ми, 11-ти и 15-ти лет, пишет Ура.ру. Дети отравились угарным газом. Виновной в трагедии оказалась 38-летняя соседка — она подключила к неисправной розетке электроплиту, вследствие чего произошло короткое замыкание и начался пожар. В апреле этого года суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы.

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