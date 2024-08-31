Дом, в котором сгорели трое детей, расселили в Тюменской области

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
«Под контролем управления Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу проведена проверка по заявлению жительницы Ялуторовска по вопросу расселения из аварийного дома. Она сообщила, что здание было признано аварийным еще в 2018 году, в конце 2023 года там произошел пожар. Однако меры по отселению жителей дома приняты не были», — сообщили в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры срок расселения дома сокращен до конца 2024 года. В настоящее время гражданам предоставлены жилые помещения маневренного фонда, виновные в волоките лица привлечены к ответственности.
По данным инсайдеров, именно в этом доме в ноябре 2023 года произошел страшный пожар, унесший жизни троих детей 8-ми, 11-ти и 15-ти лет, пишет Ура.ру. Дети отравились угарным газом. Виновной в трагедии оказалась 38-летняя соседка — она подключила к неисправной розетке электроплиту, вследствие чего произошло короткое замыкание и начался пожар. В апреле этого года суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы.