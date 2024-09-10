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Published Сегодня, 06:20

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Жителей тюменского села терроризируют волки

Жителей тюменского села терроризируют волки

10 сентября 2024, 06:20
Фото: freepik.com
Стаи волков терроризируют жителей села Большой Карагай. Об этом рассказали местные в социальных сетях.

Селяне рассказали, что уже подсчитывают убытки, а власти, игнорируют проблему.

«Хищники, свободно ходят по деревне уничтожая овец. Охотоведы не дают разрешение на отстрел хищников. Люди бояться выйти на улицу не только в ночное время, но уже и днем. Каждое утро подсчитывают убытки по нападок хищников», — пишут тюменцы.
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По предварительным данным, от волков пострадали уже более двадцати животных. Жители боятся выходить на улицу, потому что волки не боятся людей и машин, что осложняет ситуацию.

Официальных комментариев властей по этому поводу пока не было. Между тем, в комментариях местные отмечают о наличии проблем с волками и в других сёлах Тобольского района.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени УК замуровала в подвале дома кошек. Драма развернулась в многоквартирном доме по улице Жуковского, 84 в Тюмени. Управляющая компания закрыла все продухи в подвале многоэтажки, замуровав находящихся там кошек и не оставив им ни единого шанса на спасени

е.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Тобольск
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