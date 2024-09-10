Падение собственности. К чему приведет недоступность жилья на рынке Тюмени?

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Рост ключевой ставки и отмена крупной льготной ипотечной программы спровоцировали существенное снижение проса на покупку жилья. Однако пока застройщики не спешат снижать цены, о чем рассказал «Нашему городу» аналитик рынка недвижимости Рустам Разетдинов.
«Цены растут, но существенно меньше, чем ранее, когда действовала Льготная ипотека. Пиковые продажи перед закрытием программы и предложения в рамках сотрудничеств с банками пока позволяют застройщикам удерживать достаточно высокие цены. Падение спроса было ожидаемым и к нему компании были готовы. В результате сейчас покупка квартиры для многих стала невозможной», — объясняет специалист.
Сейчас средняя стоимость новостройки в Тюмени составляет около 7,5 миллиона рублей. При оформлении ипотеки на 30 лет с первоначальным взносом в 20% и 18-процентной ставке, ежемесячный платеж достигает 90 тысяч рублей.
Как говорит частный инвест-брокер Александр Мирошниченко, сейчас разница между стоимостью квартир на старте продаж и на этапе ввода объекта в эксплуатацию остается значительной и составляет около 20%.
Однако даже при покупке квартиры «с котлована» высокая ипотечная ставка не позволяет многим одновременно снимать жилье и выплачивать ипотеку. А потому многие оставляют надежды купить квартиру и мирятся со съемом жилья.
Вместе с тем растут и цены на съем квартир. Сейчас «двушку», в среднем, можно снять за 32 тысячи рублей в месяц. К тому же и предложений на рынке не так много из-за чего дополнительно увеличивается стоимость аренды, об этом рассказал тюменский риелтор Андрей Белоусов.
«Сейчас мы имеем почти пиковые значения по стоимости аренды, но стоит учитывать, что это связанно и с сезонностью. Однако главным драйвером роста цен все же стоит считать актуальную ставку и снижение объема предложения», — говорит специалист.
При том цены могут еще вырасти в ближайшее время. Как говорит эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина, рост может составить около 5-10%. И во многом тому причиной служит недоступность квартир на рынке купли-продажи.
Теперь в Тюмени гораздо сложнее потянуть одновременно аренду квартиры и выплаты по ипотеке на строящееся жилье. К тому же ранее, когда Льготная ипотека еще действовала, платеж по кредиту часто был ниже или равен стоимости аренды. Сейчас разница между такими платежами кратно выросла.
Сейчас многих не спасает даже вариант с траншевой ипотекой, которая позволяет существенно снизить платежи на период строительства. Ведь после сдачи все равно придется выплачивать кредит по действующему проценту.
«И мы приходим к тому, что сейчас для многий аренда жилья — эт единственный допустимый вариант. Причем в ближайшем будущем изменения ситуации не видится. К тому же грядущее заседания ЦБ может закончится новым повышением ставки, такие прогнозы весьма обоснованы», — указывает аналитик Разетдинов.
Сейчас специалисты говорят о том, что в течение ближайшего года ситуация вряд ли изменится. А потому остается уповать только на спецпредложения или ждать снижения цен. По некоторым прогнозам удешевления стоит ждать не раньше второй половины 2025 года, а доступных условий для покупки и того дольше. А потому ближайшие год, по мнению экспертов, пользоваться особым способ будет именно аренда жилья, которая может со временем начать дополнительно расти в цене и из-за своего «особого» положения, вызванного высоким спросом и дефицитом предложения.
«Мы все ждем падения цен, потому что очевидно для того и растет ставка ЦБ. Это поспособствует нормализации рынка, но пока мы видим сопротивление со стороны застройщиков региона. Хотя на других территориях цены все-таки падают», — говорит Разетдинов.
Однако он также указывает, что текущие условия провоцируют не только рост спроса на аренду, но и повышенный интерес к загородному жилью на приобретение которого действует Сельская ипотека. Такой вариант пока остается доступным, хотя повальным спросом пока не пользуются из-за неудобств удаленной от города жизни.