Падение собственности. К чему приведет недоступность жилья на рынке Тюмени?

Сейчас специалисты говорят о том, что в течение ближайшего года ситуация вряд ли изменится. А потому остается уповать только на спецпредложения или ждать снижения цен. По некоторым прогнозам удешевления стоит ждать не раньше второй половины 2025 года, а доступных условий для покупки и того дольше. А потому ближайшие год, по мнению экспертов, пользоваться особым способ будет именно аренда жилья, которая может со временем начать дополнительно расти в цене и из-за своего «особого» положения, вызванного высоким спросом и дефицитом предложения.