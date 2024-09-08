Будет новая пандемия? В Тюменской области растет число заболевших COVID-19

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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В соседних Свердловской и Челябинской области ситуация с распространением COVID-19 складывается намного хуже — в Свердловской области за неделю коронавирусом заболели более 400 человек (один человек скончался), в Челябинской области — 277 (один человек скончался). В Югре COVID-19 выявили у 87 человек, в Курганской области — у 74, на Ямале — у 54 жителей автономного округа.
В целом по России за последнюю неделю коронавирусной инфекцией заболели более 21 тысячи человек, что на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (более 5 тысяч), Санкт-Петербурге (более 2 тысяч), Самарской и Нижегородской областях (1,4 тысячи и около 880 заболевших соответственно), Краснодарском крае (718 случаев).
По прогнозам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в середине-конце сентября. В тоже время в Роспотребнадзоре России отмечают, что в настоящее время основания для возникновений новой пандемии COVID-19 нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в конце августа на карантин были закрыты несколько групп в детских садах. Такая мера была принята из-за выявленной у детей энтеровирусной инфекции.