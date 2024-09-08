Будет новая пандемия? В Тюменской области растет число заболевших COVID-19

В соседних Свердловской и Челябинской области ситуация с распространением COVID-19 складывается намного хуже — в Свердловской области за неделю коронавирусом заболели более 400 человек (один человек скончался), в Челябинской области — 277 (один человек скончался). В Югре COVID-19 выявили у 87 человек, в Курганской области — у 74, на Ямале — у 54 жителей автономного округа.