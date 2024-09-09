«Прощай, дядя Ленька». В Тюмени простятся с руководителем театра «Ангажемент»

Прощание с почетным гражданином города Тюмени, директором и художественным руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым состоится 12 сентября с 10:30 до 13 часов в большом зале молодежного театра «Ангажемент» имени Загоруйко на улице Олимпийской, 8А.