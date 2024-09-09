«Прощай, дядя Ленька». В Тюмени простятся с руководителем театра «Ангажемент»
9 сентября 2024, 12:16
Фото: 1MI
В Тюмени простятся с Заслуженным артистом России, руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым. Прощание пройдет 12 сентября, проинформировали в сообществе театра в социальной сети «ВКонтакте».
Прощание с почетным гражданином города Тюмени, директором и художественным руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым состоится 12 сентября с 10:30 до 13 часов в большом зале молодежного театра «Ангажемент» имени Загоруйко на улице Олимпийской, 8А.
Актеры театра «Ангажемент» скорбят из-за ухода Леонида Окунева.
— Вы были в моей жизни больше, чем просто худрук. Мы могли болтать часами. Смеяться, и даже плакать… Любимый, Леонид Григорьевич, как же больно. Прощай, дорогой «дядя Ленькааа», — написала на своей странице актриса Юлия Шек.
Фото: Юлия Шек ВК
— Я знал вас с самого детства. Вы приезжали театром в санаторий «Волна» с детскими спектаклями, и где-то дома до сих пор лежит ваш автограф. А потом я и сам стал актером театра «Ангажемент» на 9 лет. Это было прекрасное время, спасибо вам за него. Только добрые воспоминания, — рассказал другой артист, Денис Рекало.
Фото: Никита Герасимов ВК
— 12 лет театра под руководством этого человека навсегда останутся в моей памяти как самое светлое и беспечное время. Он учил легкости в принятии решений, задору в актерской игре и одновременно почти христианскому взгляду на профессию, служению и любви к делу, отношению к театру, как к кресту, который несется за себя и за все человечество одновременно. Искренне благодарю и буду помнить всегда… — написал режиссер-постановщик, драматург и актер Никита Герасимов.
Напомним, Заслуженный артист России и директор «Ангажемента» Леонид Окунев скончался в Тюмени на 76-м году жизни.