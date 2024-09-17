Пока без роскоши. На что хватает зарплаты среднему тюменцу?

Posted 17 сентября, 07:47
Published 17 сентября, 07:47
Modified 17 сентября, 07:49
Updated 17 сентября, 07:49
Так как показатель медианной зарплаты более объективен, в расчет мы будем брать именно его. И начать стоит с необходимых ежемесячных трат: еда, коммунальные услуги, средства личной гигиены и так далее.
В среднем, с учетом инфляции, потребительская корзина должна обходиться в 14 тысяч рублей и в эту сумму, якобы, входят не только продукты, но и прочие расходы, а также оплата коммунальных услуг. С учетом того, что одни коммунальные платежи могут составлять половину этой суммы, расчет выглядит не так убедительно, а потому снова прибегнет к статистическим данным.
Как рассказала социолог Наталья Девлешова, тюменцы, в среднем, тратят на продукты в месяц около 13 тысяч рублей, та же сумма уходит на непродовольственные товары. А потому на базовые нужды среднестатистическому тюменцу уже придется отстегнуть 26 тысяч рублей и остается у него — 34 тысячи рублей.
Однако коммунальные услуги пока не оплачены. Средняя платежка в Тюмени извещает о выплате в 5 тысяч рублей. А значит остается уже 29 тысяч рублей.
Но также необходимо как-то добираться до работы и обратно. В среднем у горожан на это уходит около 2000 рублей, с учетом того, что преимущественно используется общественный транспорт. Нельзя исключить и оплату связи и интернета, на что, в среднем, уходит еще 1 500 рублей. И остается около 25 500 рублей, что составляет всего 42,5% от зарплаты.
«Хотя для комфортной жизни необходимо, чтобы на бытовые нужды и траты, от которых отказаться нельзя, уходило не более 40% дохода. А в этом случае уходит 57,5%. Люди преимущественно работают, чтобы обеспечить себя едой и кровом. Это не очень хороший показатель — люди не могут себе ничего позволить. А инфляция изничтожает накопления», — говорит финансист Игорь Балуев.
Говоря о невозможности накопить на что-то Балуев имеет в виду предметы роскоши, например, автомобили. Если откладывать оставшиеся 25 500 каждый месяц, то можно чуть больше чем за 11 лет накопить на новую машину. Или же около можно 5,5 лет откладывать ту же сумму и купить машину с пробегом по средней цене. Но только с учётом того, что цены вдруг заморозятся на такой срок.
Если же вы решите сыграть свадьбу, то на нее тоже придется подкопить. среднее организованное торжество в Тюмени стоит около 700 тысяч рублей. При откладывании денег, оставшихся после обязательных расходов, накопить на такое торжество можно за 2,2 года.
Новый Iphone 16 тюменец сможет купить сам только через полгода. Причем это будет самая скромная модель.
Ну и самой желанной покупкой, конечно, можно назвать квартиру. Однако на новостройку, средняя стоимость которой сейчас составляет 7,5 млн рублей, без привлечения ипотеки, придется копить около 25 лет, но опять же, если цены вдруг заморозятся. Даже на первоначальный взнос в 20% при оформлении ипотеки, копить придется около 5 лет.
«По сути автомобили и квартиры сейчас недоступны для большей части населения. При том мы понимаем, что без квартиры, эти оставшиеся деньги уходят целиком на аренду и средств не для накоплений или инвестиций не остается вовсе. При таком раскладе жизнь становится бесконечной погоней за экономией», — говорит финансист.
На фоне таких трудностей люди и прибегают к кредитам. Вероятно оттого Тюменская область вошла в топ-3 регионов России по уровню закредитованности населения. Соотношение годовой зарплаты и среднего долга в регионе составляет около 83,3%,
Также у тюменцев вырос спрос на потребительские кредиты. Преимущественно они используются для покупки автомобилей или первоначального взноса для оформления ипотеки, однако в равной доли средства идут на покупку бытовой техники или прочих необходимый в доме вещей. К тому же горожане все чаще пользуются сервисами, позволяющими разделить платеж на части.
«Сейчас почти все „живут в кредит“ и едва сводят концы с концами. Вместе с тем рост зарплат на бумаге не всегда отражает действительность. А этот показатель сопоставляют с инфляцией. Так не должно быть. Необходима возможность покупать своими силами, но в ближайшем будущем ее не видится», — оценивает ситуацию экономист Ирина Меняйлова.
Отметим, что 84% тюменцев признаются, что им приходится экономить уже более года и отказываться от части желаемых покупок.