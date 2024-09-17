Пока без роскоши. На что хватает зарплаты среднему тюменцу?

Говоря о невозможности накопить на что-то Балуев имеет в виду предметы роскоши, например, автомобили. Если откладывать оставшиеся 25 500 каждый месяц, то можно чуть больше чем за 11 лет накопить на новую машину. Или же около можно 5,5 лет откладывать ту же сумму и купить машину с пробегом по средней цене. Но только с учётом того, что цены вдруг заморозятся на такой срок.