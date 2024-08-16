nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Пьяный тюменец до смерти забил своего отца ковшом

Пьяный тюменец до смерти забил своего отца ковшом

16 августа 2024, 10:38
Фото: 1MI
В Ярковском районном суде Тюменской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил своего отца.
Сюжет
Суд

В апреле этого года мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между собутыльниками возник конфликт, который в итоге привел к драке. Подсудимый схватил металлический ковш и несколько раз ударил им отца по голове и телу. От полученных травм отец подсудимого скончался.

Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени
Узнать подробнее

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Учитывая личность подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказания в виде лишения свободы на срок 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд
Узнать подробнее

В настоящее время приговор не обжалован и не вступил в законную силу.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске расследуется уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве своей 60-летней подруги.

Следствие установило, что в ночь на 23 июня пенсионеры распивали алкоголь, но в ходе застолья между ними возник конфликт. Во время выяснения отношений мужчина схватил нож и всадил его в шею женщине. От полученного ранения она скончалась на месте.

Читайте также:
Юные двигатели наркотрафика. В Тюменской области молодежь вербуют в наркобизнесУдивительное зверство: пьяный тюменец до смерти забил собутыльника«Резал ножом и бил камнем собаку»: в Тюмени вынесли приговор живодеру
#Виктория Загитова#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Преступники#Суд#Новости тюмени#Преступление#Приговор#Пьяный дебош#Пьянство#Преступления#Преступность#Тюменский суд
Подпишитесь
Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени
Сегодня, 08:03
Упавший военный самолет под Иркутском тюменцы сняли на видео
Сегодня, 07:21
«Этого боятся все»: сексолог рассказал о главных проблемах тюменских пар
Сегодня, 06:42
Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд
Сегодня, 08:26
Определим ваш уровень интеллекта! Тест на разносторонние знания для самых умных
Сегодня, 05:41
Метро будет, но есть нюанс. Когда в Тюмени появится новый вид транспорта?
Сегодня, 08:29