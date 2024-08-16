Пьяный тюменец до смерти забил своего отца ковшом

В апреле этого года мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между собутыльниками возник конфликт, который в итоге привел к драке. Подсудимый схватил металлический ковш и несколько раз ударил им отца по голове и телу. От полученных травм отец подсудимого скончался.