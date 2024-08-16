Пьяный тюменец до смерти забил своего отца ковшом

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В апреле этого года мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между собутыльниками возник конфликт, который в итоге привел к драке. Подсудимый схватил металлический ковш и несколько раз ударил им отца по голове и телу. От полученных травм отец подсудимого скончался.
Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
«Учитывая личность подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказания в виде лишения свободы на срок 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
В настоящее время приговор не обжалован и не вступил в законную силу.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске расследуется уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве своей 60-летней подруги.
Следствие установило, что в ночь на 23 июня пенсионеры распивали алкоголь, но в ходе застолья между ними возник конфликт. Во время выяснения отношений мужчина схватил нож и всадил его в шею женщине. От полученного ранения она скончалась на месте.