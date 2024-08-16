Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд

В Тюмени в субботу, 17 августа, в течение дня ожидается переменная облачность, осадки в виде дожде во второй половине дня. Максимальная температура воздуха составит +10….+18. В воскресенье существенно погода не поменяется — кратковременные дожди в течение дня и +13…+17.