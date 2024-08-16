Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В субботу в утренние часы вероятны туманы, в течение дня ожидаются дожди и грозы. Максимальная температура воздуха днем составит +16…+21, в темное время суток +8…+13. Скорость ветра составит 6-11 м/с.
В воскресенье, 18 августа, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер усилится до 14 м/с. Днем термометры покажут +17…+22, в ночные часы температура воздуха составит +7…+12.
В Тюмени в субботу, 17 августа, в течение дня ожидается переменная облачность, осадки в виде дожде во второй половине дня. Максимальная температура воздуха составит +10….+18. В воскресенье существенно погода не поменяется — кратковременные дожди в течение дня и +13…+17.
Согласно долгосрочным прогнозам, дождливая и относительно прохладная погода в Тюмени продержится до конца августа. Среднесуточная температура воздуха составит +11….+18.