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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в выходные дни

Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд

16 августа 2024, 08:26
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в выходные дни

По прогнозам метеорологов тюменского филиала тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, предстоящие выходные дни на юге региона пройдут под знаком дождей и гроз.

В субботу в утренние часы вероятны туманы, в течение дня ожидаются дожди и грозы. Максимальная температура воздуха днем составит +16…+21, в темное время суток +8…+13. Скорость ветра составит 6-11 м/с.

В воскресенье, 18 августа, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер усилится до 14 м/с. Днем термометры покажут +17…+22, в ночные часы температура воздуха составит +7…+12.

Фото: omsk-meteo.ru

В Тюмени в субботу, 17 августа, в течение дня ожидается переменная облачность, осадки в виде дожде во второй половине дня. Максимальная температура воздуха составит +10….+18. В воскресенье существенно погода не поменяется — кратковременные дожди в течение дня и +13…+17.

Фото: gismeteo

Согласно долгосрочным прогнозам, дождливая и относительно прохладная погода в Тюмени продержится до конца августа. Среднесуточная температура воздуха составит +11….+18.

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