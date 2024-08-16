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Ради реновации у тюменцев заберут земельные участки в двух микрорайонах

Ради реновации у тюменцев заберут земельные участки в двух микрорайонах

16 августа 2024, 08:07
Фото: 1MI
Под изъятие попадут земли и расположенные на них дома в границах улиц Сахалинская, Туристская и в районе улица Горпищекомбинатовская.
«Принято решение об изъятии объектов недвижимого имуществ, двух жилых домов, в границах комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Сахалинская, улицы Туристская и улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени для муниципальных нужд», — указано в опубликованном на сайте администрации документе.

В рамках КРТ на месте снесенных домов на Сахалинской и Туристской возведут отель, офисные центры, обустроят парковку. На Горпищекомбинатовской построят многоэтажные дома, парковочные пространства, медицинские учреждений, школы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени после реновации в районе аэропорта Рощино появится ретро-музей автомобилей площадью 3,4 тысячи квадратных метров и торговый комплекс. Они расположатся в границе улиц Владимира Полякова и Якова Коровина.

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