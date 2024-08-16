Ради реновации у тюменцев заберут земельные участки в двух микрорайонах

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени после реновации в районе аэропорта Рощино появится ретро-музей автомобилей площадью 3,4 тысячи квадратных метров и торговый комплекс. Они расположатся в границе улиц Владимира Полякова и Якова Коровина.