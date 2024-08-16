Инвалиду без ноги из Тюмени второй год не выдают положенный по закону автомобиль

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
По словам сына пенсионера, в рамках программы реабилитации, ему положен автомобиль. Последний раз компенсацию за приобретенное транспортное средство пожилому мужчине предоставляли в 2016 году. В 2023 году автомобиль должны были заменить на новый.
«Отец прошел нужные экспертизы и сдал документы в Фонд социального страхования, но по какой-то причине его заявку не рассмотрели, письменного ответа не дали. Устно сказали, чтобы попробовал еще раз в 2024 году, но и сейчас процесс не двигается», — сообщил Ура.Ру сын тюменца.
Чтобы подать новое заявление пенсионеру пришлось вновь ходить по различным инстанциям — это заняло четыре месяца. Медкомиссия была пройдена, документы в ФСС поданы повторно, но транспортное средство мужчина так и не получил. В настоящее время семья обратилась за помощью к депутату областной думы Ивану Вершинину.
Ранее «Наш Город» писал, что депутат из Тюмени предложил не выдавать кредиты пожилым и инвалидам. Таким образом, считает народный избранник, можно будет оградить людей из социально уязвимых групп от мошенников.