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Инвалиду без ноги из Тюмени второй год не выдают положенный по закону автомобиль

Инвалиду без ноги из Тюмени второй год не выдают положенный по закону автомобиль

16 августа 2024, 07:48
Фото: 1MI
78-летний тюменец, инвалид второй группы, более года не может добиться выдачи положенного ему автомобиля от Фонда социального страхования. Инвалидность он получил в результате производственной травмы более 30 лет назад.

 

По словам сына пенсионера, в рамках программы реабилитации, ему положен автомобиль. Последний раз компенсацию за приобретенное транспортное средство пожилому мужчине предоставляли в 2016 году. В 2023 году автомобиль должны были заменить на новый.

«Отец прошел нужные экспертизы и сдал документы в Фонд социального страхования, но по какой-то причине его заявку не рассмотрели, письменного ответа не дали. Устно сказали, чтобы попробовал еще раз в 2024 году, но и сейчас процесс не двигается», — сообщил Ура.Ру сын тюменца.

Чтобы подать новое заявление пенсионеру пришлось вновь ходить по различным инстанциям — это заняло четыре месяца. Медкомиссия была пройдена, документы в ФСС поданы повторно, но транспортное средство мужчина так и не получил. В настоящее время семья обратилась за помощью к депутату областной думы Ивану Вершинину.

Ранее «Наш Город» писал, что депутат из Тюмени предложил не выдавать кредиты пожилым и инвалидам. Таким образом, считает народный избранник, можно будет оградить людей из социально уязвимых групп от мошенников.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Льготы#Инвалиды#Инвалидность
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