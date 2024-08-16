Инвалиду без ноги из Тюмени второй год не выдают положенный по закону автомобиль

Чтобы подать новое заявление пенсионеру пришлось вновь ходить по различным инстанциям — это заняло четыре месяца. Медкомиссия была пройдена, документы в ФСС поданы повторно, но транспортное средство мужчина так и не получил. В настоящее время семья обратилась за помощью к депутату областной думы Ивану Вершинину.