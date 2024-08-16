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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Тюмени в ДТП пострадала двухлетняя девочка

В Тюмени в ДТП пострадала двухлетняя девочка

16 августа 2024, 06:43
Фото: ГИБДД Тюменской области
Двухлетняя девочка пострадала вчера в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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Авария произошла на улице 50 лет ВЛКСМ. Столкнулись «Ниссан» и «Тойота». По предварительным данным, водитель «Тойоты» не справилась с управлением из-за мокрой дороги и выехала на встречную полосу.

В результате ДТП пострадали водители двух иномарок, а также двухлетняя пассажирка, дочь водителя «Тойоты».

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В результате ДТП пострадали водители двух иномарок, а также двухлетняя пассажирка, дочь водителя «Тойоты». Отмечается, что ребенок перевозился в специальном удерживающем кресле.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на улице Герцена легковой автомобиль сбил велосипедиста, который выехал на переход на запрещающий сигнал светофора. Об этом информирует Госавтоинспекция по Тюменской области.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Авария на дороге
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