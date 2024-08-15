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В Тюмени легковушка сбила 17-летнего курьера на велосипеде

В Тюмени легковушка сбила 17-летнего курьера на велосипеде

15 августа 2024, 14:53
Фото: 1MI
Сегодня в Тюмени на улице Герцена, 62, случилось ДТП. Легковушка сбила 17-летнего велосипедиста на пешеходном переходе.
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ДТП

Сегодня, 15 августа, в Тюмени на улице Герцена легковой автомобиль сбил велосипедиста, который выехал на переход на запрещающий сигнал светофора. Об этом информирует Госавтоинспекция по Тюменской области.

Подросток рассказал полицейским, что не ожидал, что поедет на красный. Он был уверен, что светофор переключился на зеленый.

В результате, 17-летний курьер-велосипедист был травмирован. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Велосипед
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