В Тюмени легковушка сбила 17-летнего курьера на велосипеде

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
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Сегодня, 15 августа, в Тюмени на улице Герцена легковой автомобиль сбил велосипедиста, который выехал на переход на запрещающий сигнал светофора. Об этом информирует Госавтоинспекция по Тюменской области.
Подросток рассказал полицейским, что не ожидал, что поедет на красный. Он был уверен, что светофор переключился на зеленый.
В результате, 17-летний курьер-велосипедист был травмирован. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее «Наш город» писал о том, что в жутком ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли трое человек.