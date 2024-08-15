В Тобольске новую мечеть затопило фекалиями

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
По предварительным данным, затоплено подвальный этаж, но это доставляет много неудобств служителям.
«На цокольном этаже расположен женский молитвенный зал. Сейчас он затоплен нечистотами. Городская коммунальная авария. Когда удастся ее решить — неизвестно», — рассказал нашему порталу источник.
Неприятная ситуация в мечети продолжается уже на протяжении двух недель. Местные чиновники в курсе проблемы, однако пока не предпринимают никаких шагов к исправлению ЧП.
Официальных комментариев от властей на этот счёт не поступало.
Председатель регионального мусульманского и духовного правления Ибрагим Сухов в разговоре с нашим корреспондентом подтвердил наличие проблемы. По его словам, городские власти в курсе ситуации, но ничего сделать не могут.
«Конечно, мы обращались в аварийную к коммунальщикам. Сразу. Они приехали и сказали, что откачивают только обычную воду, а не фекалии. На этом все», — сказал Сухов.
Ранее «Наш город» писал, что стали известны имена задержанных в Тюмени людей, которые занимались вербовкой местных жителей для отправки на войну в Сирию. По данным СМИ, одним из задержанных является Арслан Абдулла. Он был имамом в мечети «Хадиджа», которая находится в Казарово.