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В Тобольске новую мечеть затопило фекалиями

В Тобольске новую мечеть затопило фекалиями

15 августа 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
Новую мечеть Тобольска затопило, сообщают источники «Нашего города», знакомые с ситуацией. Речь идёт о религиозном учреждении, расположенном за 7а микрорайоном.

По предварительным данным, затоплено подвальный этаж, но это доставляет много неудобств служителям.

«На цокольном этаже расположен женский молитвенный зал. Сейчас он затоплен нечистотами. Городская коммунальная авария. Когда удастся ее решить — неизвестно», — рассказал нашему порталу источник.
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Видео: nashgorod.ru
Фото: nashgorod.ru
Фото: nashgorod.ru
Фото: nashgorod.ru

Неприятная ситуация в мечети продолжается уже на протяжении двух недель. Местные чиновники в курсе проблемы, однако пока не предпринимают никаких шагов к исправлению ЧП.

Официальных комментариев от властей на этот счёт не поступало.

Председатель регионального мусульманского и духовного правления Ибрагим Сухов в разговоре с нашим корреспондентом подтвердил наличие проблемы. По его словам, городские власти в курсе ситуации, но ничего сделать не могут.

«Конечно, мы обращались в аварийную к коммунальщикам. Сразу. Они приехали и сказали, что откачивают только обычную воду, а не фекалии. На этом все», — сказал Сухов.
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Ранее «Наш город» писал, что стали известны имена задержанных в Тюмени людей, которые занимались вербовкой местных жителей для отправки на войну в Сирию. По данным СМИ, одним из задержанных является Арслан Абдулла. Он был имамом в мечети «Хадиджа», которая находится в Казарово.

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