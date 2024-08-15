В Тобольске новую мечеть затопило фекалиями

Ранее «Наш город» писал, что стали известны имена задержанных в Тюмени людей, которые занимались вербовкой местных жителей для отправки на войну в Сирию. По данным СМИ, одним из задержанных является Арслан Абдулла. Он был имамом в мечети «Хадиджа», которая находится в Казарово.