К входу в тюменскую мечеть подбросили останки свиньи

Ранее «Наш город» писал, что в микрорайоне Мелиораторов, где проживает много межнациональных семей, неизвестные оставляют плакаты с содержанием, призывающим русских женщин рожать детей только от русских мужчин. Распечатки оставляют даже на детских площадках.