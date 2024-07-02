К входу в тюменскую мечеть подбросили останки свиньи

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Сообщается, что куски мяса были обнаружены сотрудниками мечети утром, 1 июля. Крыльцо здания на Мельникайте залили красной жидкостью, похожей на кровь.
«Мы к этому относимся спокойно. Считаю, что очень много в мире людей с психическими отклонениями. Есть просто молодежь, которая хочет выделиться, выпендриться. Они не могут сделать это нормальными путями и делают это таким способом. Я бы не хотел помогать больным людям, которые хотят прославиться», — цитирует 72.ру работника молитвенного дома Ирека Хазрата.
Отмечается, что верующие не стали обращаться в полицию. О мотивах хулиганов ничего неизвестно.
Ранее «Наш город» писал, что в микрорайоне Мелиораторов, где проживает много межнациональных семей, неизвестные оставляют плакаты с содержанием, призывающим русских женщин рожать детей только от русских мужчин. Распечатки оставляют даже на детских площадках.