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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

К входу в тюменскую мечеть подбросили останки свиньи

К входу в тюменскую мечеть подбросили останки свиньи

2 июля 2024, 09:45
Фото: 1MI
Куски свиного мяса подбросили к входу в мусульманский молитвенный дом в Тюмени. Кадры последствий выходки неизвестных появились в Интернете.
Сюжет
Полиция

Сообщается, что куски мяса были обнаружены сотрудниками мечети утром, 1 июля. Крыльцо здания на Мельникайте залили красной жидкостью, похожей на кровь.

«Мы к этому относимся спокойно. Считаю, что очень много в мире людей с психическими отклонениями. Есть просто молодежь, которая хочет выделиться, выпендриться. Они не могут сделать это нормальными путями и делают это таким способом. Я бы не хотел помогать больным людям, которые хотят прославиться», — цитирует 72.ру работника молитвенного дома Ирека Хазрата.

Отмечается, что верующие не стали обращаться в полицию. О мотивах хулиганов ничего неизвестно.

Ранее «Наш город» писал, что в микрорайоне Мелиораторов, где проживает много межнациональных семей, неизвестные оставляют плакаты с содержанием, призывающим русских женщин рожать детей только от русских мужчин. Распечатки оставляют даже на детских площадках.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Религия#Полиция#Экстремизм
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