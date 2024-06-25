nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Тюменским мусульманкам могут запретить носить платки.

Внимание на хиджаб: тюменским мусульманкам могут запретить носить платки

25 июня 2024, 08:56
Фото: 1MI
Тюменским мусульманкам могут запретить носить платки.

Тюменским мусульманкам могут запретить носить платки

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон против «чуждой одежды». Теперь в республике запрещено носить хиджабы, в противном случае будет выписан штраф. Грозит ли введение подобного запрета в России? Ведь даже в некоторые школы Тюмени не пускают девочек в платках.

Запрет хиджаба в Таджикистане

Основанием запрета на ношение хиджаба стала «чуждость национальным традициям». Такое решение вызвало бурю дискуссий, как среди жителей республики, так и среди россиян. В частности запрет обсуждали в Тюмени. Некоторые считают, что проявление религии запретить невозможно, так как это противоречит законодательству.

«У нас платки и православные женщины носят, но это никого так не будоражит. Зато к хиджабам прицепились. У мусульман такая религия и для них это — святое», — уверена тюменка Алина Рябцева.

Однако другие тюменцы убеждены, что хиджаб чужд национальным традициям России и потому его стоит запретить и у нас.

«У нас в платках по улице не ходят. Кто знает, что у них под этим платком. Правила для всех должны быть едиными», — считает Егор Пронин.

Тем временем журналисты «Новых известий» сообщают о том, что пользователи соцсетей выразили озабоченность тем, что на улицах начали появляться чиновники, которые вылавливают женщин в хиджабах и заставляют их снимать хиджаб и перевязывать его, как обычный платок.

В Тюмени женщина пожаловалась губернатору на кондуктора в хиджабе
Узнать подробнее

Платок и хиджаб — в чем разница?

Отметим, что существенная разница в повязывании платка и хиджаба в том, что последний должен закрывать шею и волосы. Об этом «Нашему городу» рассказала тюменская мусульманка Гулназ Айдарова.

«Если опираться на Шариат, то мусульманка может оставить открытым только лицо, кисти рук и ступни. А потом шея должна быть обязательно закрыта. Часто под платок надевается специальный тюрбан, хотя его можно заменить более мягким платком. Ношение хиджаба — обязанность мусульманки и большой позор оказаться на людях без него», — объяснила женщина.

При том повязывать платок, который будет прятать волосы и шею женщины можно по-разному.

Виды мусульманских головных уборов.Виды мусульманских головных уборов.
Виды мусульманских головных уборов.
Фото: medinaschool.org

Отношения к хиджабам в России

Примечательно, что пару месяцев назад экс-кандидат в президенты России, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал законопроект, который позволил бы школам и высшим учебным заведениям запрещать ношение религиозной одежды. это предложение тоже было принято двояко. В Сети даже появилась петиция против введения подобного запрета.

Автором петиции стала правозащитница Марьям Алиева, подчеркнувшая, что предложение Даванкова нарушает закон, защищающий чувства верующих и противоречит 28-й статье Конституции о свободе вероисповедания. Также девушка указала на то, что подробный запрет может стать причиной межнациональных конфликтов, который в стране, в частности и в Тюмени, хватает.

Российский политик предложил запретить хиджабы в школах и вузах.Российский политик предложил запретить хиджабы в школах и вузах.
Российский политик предложил запретить хиджабы в школах и вузах.
Фото: 1MI

Проблемы с хиджабами в Тюменской области

Наиболее громким скандалом обернулся случай в тюменской школе №88, куда ученицу не пустили из-за хиджаба на голове. «Наш город» пообщался с отцом школьницы, который рассказал, что директор обосновала нежелание пускать ребенка на занятие тем, что школа светская и «в ней нельзя так ходить».

По данным «Нашего города», в школе № 88 приняты требования, где в разделе 2.7 (подпункт № 14) указано, что ношение «одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой» не допускается.

Скандал дошел до губернатора Тюменской области, который посодействовал скорейшему разрешения вопроса и ребенку разрешили ходить в школу в хиджабе. Примечательно, что за маленькую тюменку заступились и депутаты Госдумы, требовавшие провести проверку в школе. Однако другие депутаты, наоборот, пытались сгладить ситуацию и разрешить конфликт более мирно.

В Тюменской области були прецеденты запрета на ношение хиджабов.В Тюменской области були прецеденты запрета на ношение хиджабов.
В Тюменской области були прецеденты запрета на ношение хиджабов.
Фото: 1MI
Тюменский имам рассказал про запрет хиджабов в школах
Узнать подробнее

К тому же, как уже говорилось, не все тюменцы лояльно относятся к мусульманским женщинам, которые носят хиджаб. Так тюменка пожаловалась губернатору Александру Моору на женщину в этом головном уборе, которая работала в общественном транспорте. Мусульманку автор жалобы принял за нелегального мигранта.

Власти на заявление отреагировали спокойно, указав, что «осуществление соответствующего вида контроля, а также иных видов контроля за трудовой деятельностью иностранных работников на территории РФ в компетенцию органов местного самоуправления не входит».

Подобные инциденты происходят в стране и за ее пределами повсеместно, что и провоцирует активно обсуждение ношения хиджабов.

Некоторые жители Тюменской области принимают мусульман за нелегальных мигрантов.Некоторые жители Тюменской области принимают мусульман за нелегальных мигрантов.
Некоторые жители Тюменской области принимают мусульман за нелегальных мигрантов.
Фото: 1MI

Могут ли запретить хиджаб?

«Наш город» проконсультировался с юристом Павлом Шадриным, которые сразу заявил, что запрет ношения хиджабов даже в ограниченном числе мест в России невозможен.

«Это противоречит действующему законодательству. В первую очередь, конечно, закону о свободе вероисповедания и запрете оскорбления чувств верующих. А потому крайне маловероятно, что подобную инициативу куда-то пропустят», — уверен юрист.

Вместе с тем культуролог Дмитрий Паклин отмечает, что подобный запрет действительно может спровоцировать межнациональные конфликты. Ведь ущемление прав нации или религиозного сообщества — серьезный толчок в этом направлении. А потому принятие подобного решения уж слишком рискованно.

Читайте также:
Запретить или адаптироваться? Тюменцы выступают против электросамокатов в городеТюменские мусульмане отмечают Курбан-байрамТюменцам запретили гулять по газонам
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Религия#Мусульманство#Мусульмане#Запреты#Запрет
Подпишитесь
Зачем им целые диаспоры? В Тюмени вновь накаляется межнациональный конфликт
Сегодня, 08:10
«Вышка» в 2024 году: в каких вузах Тюмени самое дешевое обучение?
Сегодня, 09:34
Китаец или ВАЗ? Какую машину выгоднее всего купить тюменцу в 2024 году
Сегодня, 09:49
Мечта исполнится! Как и где выгодно купить дом в Тюменской области в 2024 году?
Вчера, 13:00
«Волонтер с огнем в глазах»: на СВО погиб ефрейтор из Тюменской области
Сегодня, 08:01