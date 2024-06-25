Внимание на хиджаб: тюменским мусульманкам могут запретить носить платки

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Основанием запрета на ношение хиджаба стала «чуждость национальным традициям». Такое решение вызвало бурю дискуссий, как среди жителей республики, так и среди россиян. В частности запрет обсуждали в Тюмени. Некоторые считают, что проявление религии запретить невозможно, так как это противоречит законодательству.
«У нас платки и православные женщины носят, но это никого так не будоражит. Зато к хиджабам прицепились. У мусульман такая религия и для них это — святое», — уверена тюменка Алина Рябцева.
Однако другие тюменцы убеждены, что хиджаб чужд национальным традициям России и потому его стоит запретить и у нас.
«У нас в платках по улице не ходят. Кто знает, что у них под этим платком. Правила для всех должны быть едиными», — считает Егор Пронин.
Тем временем журналисты «Новых известий» сообщают о том, что пользователи соцсетей выразили озабоченность тем, что на улицах начали появляться чиновники, которые вылавливают женщин в хиджабах и заставляют их снимать хиджаб и перевязывать его, как обычный платок.
Отметим, что существенная разница в повязывании платка и хиджаба в том, что последний должен закрывать шею и волосы. Об этом «Нашему городу» рассказала тюменская мусульманка Гулназ Айдарова.
«Если опираться на Шариат, то мусульманка может оставить открытым только лицо, кисти рук и ступни. А потом шея должна быть обязательно закрыта. Часто под платок надевается специальный тюрбан, хотя его можно заменить более мягким платком. Ношение хиджаба — обязанность мусульманки и большой позор оказаться на людях без него», — объяснила женщина.
При том повязывать платок, который будет прятать волосы и шею женщины можно по-разному.
Примечательно, что пару месяцев назад экс-кандидат в президенты России, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал законопроект, который позволил бы школам и высшим учебным заведениям запрещать ношение религиозной одежды. это предложение тоже было принято двояко. В Сети даже появилась петиция против введения подобного запрета.
Автором петиции стала правозащитница Марьям Алиева, подчеркнувшая, что предложение Даванкова нарушает закон, защищающий чувства верующих и противоречит 28-й статье Конституции о свободе вероисповедания. Также девушка указала на то, что подробный запрет может стать причиной межнациональных конфликтов, который в стране, в частности и в Тюмени, хватает.
Наиболее громким скандалом обернулся случай в тюменской школе №88, куда ученицу не пустили из-за хиджаба на голове. «Наш город» пообщался с отцом школьницы, который рассказал, что директор обосновала нежелание пускать ребенка на занятие тем, что школа светская и «в ней нельзя так ходить».
По данным «Нашего города», в школе № 88 приняты требования, где в разделе 2.7 (подпункт № 14) указано, что ношение «одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой» не допускается.
Скандал дошел до губернатора Тюменской области, который посодействовал скорейшему разрешения вопроса и ребенку разрешили ходить в школу в хиджабе. Примечательно, что за маленькую тюменку заступились и депутаты Госдумы, требовавшие провести проверку в школе. Однако другие депутаты, наоборот, пытались сгладить ситуацию и разрешить конфликт более мирно.
К тому же, как уже говорилось, не все тюменцы лояльно относятся к мусульманским женщинам, которые носят хиджаб. Так тюменка пожаловалась губернатору Александру Моору на женщину в этом головном уборе, которая работала в общественном транспорте. Мусульманку автор жалобы принял за нелегального мигранта.
Власти на заявление отреагировали спокойно, указав, что «осуществление соответствующего вида контроля, а также иных видов контроля за трудовой деятельностью иностранных работников на территории РФ в компетенцию органов местного самоуправления не входит».
Подобные инциденты происходят в стране и за ее пределами повсеместно, что и провоцирует активно обсуждение ношения хиджабов.
«Наш город» проконсультировался с юристом Павлом Шадриным, которые сразу заявил, что запрет ношения хиджабов даже в ограниченном числе мест в России невозможен.
«Это противоречит действующему законодательству. В первую очередь, конечно, закону о свободе вероисповедания и запрете оскорбления чувств верующих. А потому крайне маловероятно, что подобную инициативу куда-то пропустят», — уверен юрист.
Вместе с тем культуролог Дмитрий Паклин отмечает, что подобный запрет действительно может спровоцировать межнациональные конфликты. Ведь ущемление прав нации или религиозного сообщества — серьезный толчок в этом направлении. А потому принятие подобного решения уж слишком рискованно.