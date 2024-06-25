Внимание на хиджаб: тюменским мусульманкам могут запретить носить платки

К тому же, как уже говорилось, не все тюменцы лояльно относятся к мусульманским женщинам, которые носят хиджаб. Так тюменка пожаловалась губернатору Александру Моору на женщину в этом головном уборе, которая работала в общественном транспорте. Мусульманку автор жалобы принял за нелегального мигранта.