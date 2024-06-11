Тюменцам запретили гулять по газонам

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
«Ходить по газонам и цветникам запрещено!» — указано на ней. Данная мера связана с тем, то трава там пока полностью не взошла.
Отметим, что все травяные газоны предназначены для того, чтобы по ним ходить, бегать, прыгать. Утоптанная трава поднимается в течение нескольких минут. Однако по свежезасеянной территории нежелательно ходить несколько недель. В противном случае будет увеличен срок всхода травы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Первомайской в конце июня запретят левый поворот на перекрестке с улицей Герцена. По мнению специалистов, данная мера позволит снизить уровень аварийности на данной автодороге, а также увеличит пропускную способность.