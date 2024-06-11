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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

В Тюмени на набережной запретили ходить по газону

Тюменцам запретили гулять по газонам

11 июня 2024, 03:42
Фото: 1MI

В Тюмени на набережной запретили ходить по газону

На тюменской набережной установили новый запрет. В районе Конторы пароходства на днях появилась табличка, запрещающая ходить по газонам.
«Ходить по газонам и цветникам запрещено!» — указано на ней. Данная мера связана с тем, то трава там пока полностью не взошла.

Отметим, что все травяные газоны предназначены для того, чтобы по ним ходить, бегать, прыгать. Утоптанная трава поднимается в течение нескольких минут. Однако по свежезасеянной территории нежелательно ходить несколько недель. В противном случае будет увеличен срок всхода травы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Первомайской в конце июня запретят левый поворот на перекрестке с улицей Герцена. По мнению специалистов, данная мера позволит снизить уровень аварийности на данной автодороге, а также увеличит пропускную способность.

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