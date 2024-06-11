Тюменцам запретили гулять по газонам

Отметим, что все травяные газоны предназначены для того, чтобы по ним ходить, бегать, прыгать. Утоптанная трава поднимается в течение нескольких минут. Однако по свежезасеянной территории нежелательно ходить несколько недель. В противном случае будет увеличен срок всхода травы.