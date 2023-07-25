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В Тюмени женщина пожаловалась губернатору на кондуктора в хиджабе

25 июля 2023, 12:11
Фото: 1MI
На странице губернатор Тюменской области Александра Моора тюменка пожаловалась на мигрантов, которые работают в общественном транспорте.
«Кстати, работать в общественном транспорте мигрантам запрещено. Я 14 июля ехала в автобусе 2, и кондуктором была мигрантка в хиджабе. Я сделала фото», — написала в ВК тюменка Наталья С.

На сообщение ответили представители городской администрации Тюмени.

«Осуществление соответствующего вида контроля, а также иных видов контроля за трудовой деятельностью иностранных работников на территории РФ в компетенцию органов местного самоуправления не входит», — отметили чиновники.

Тюменцы заметили, что женщина вполне может иметь российское гражданство. При этом лучше проверить водителей маршрутных такси.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская область находится в числе лидеров по коэффициенту миграционного прироста.

40% жителей Тюменской области считают, что трудовых мигрантов в регионе слишком много
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Автобусы#Работа
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