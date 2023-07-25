В Тюмени женщина пожаловалась губернатору на кондуктора в хиджабе

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
«Кстати, работать в общественном транспорте мигрантам запрещено. Я 14 июля ехала в автобусе 2, и кондуктором была мигрантка в хиджабе. Я сделала фото», — написала в ВК тюменка Наталья С.
На сообщение ответили представители городской администрации Тюмени.
«Осуществление соответствующего вида контроля, а также иных видов контроля за трудовой деятельностью иностранных работников на территории РФ в компетенцию органов местного самоуправления не входит», — отметили чиновники.
Тюменцы заметили, что женщина вполне может иметь российское гражданство. При этом лучше проверить водителей маршрутных такси.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская область находится в числе лидеров по коэффициенту миграционного прироста.