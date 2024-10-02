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Мусульмане

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Молоток войны. Как имамы-вербовщики повлияли на межнациональную обстановку в Тюмени?
2 октября, 04:38
На главного муфтия Тюменской области напал фанатик с молотком
1 октября, 10:45
Бастрыкина попросили запретить тюменское Духовное управление мусульман
18 сентября, 06:43
Книги против мечети. Мусульмане сражаются с властями Тюмени за здание библиотеки
10 сентября, 06:37
Внимание на хиджаб: тюменским мусульманкам могут запретить носить платки
25 июня, 08:56
Тюменские мусульмане отмечают Курбан-байрам
Мусульмане Тюменской области в воскресенье, 16 июня, отмечают Курбан-байрам. В честь праздника в мечетях региона с утра прошли молитвы.
16 июня, 05:43
«Осуждают за хиджаб»: женщина-мигрант рассказала о нападках тюменцев
10 апреля, 08:42
2023
На улицах Тюмени мусульмане начали приносить в жертву животных
Тюменцы сообщают, что на улице Мельникайте началось жертвоприношение барана в честь праздника Курбан-байрам.
28 июня 2023, 07:13
Сегодня тюменцы отмечают праздник Курбан-байрам
Сегодня, 28 июня, мусульмане отмечают Курбан-байрам. Глава региона Александр Моор поздравил их с праздником.
28 июня 2023, 04:20
2022
Александр Моор поздравил мусульман Тюменской области с праздником Курбан-байрам
9 июля 2022, 05:00

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