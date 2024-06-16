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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Тюменские мусульмане празднуют Курбан-байрам

Тюменские мусульмане отмечают Курбан-байрам

16 июня 2024, 05:43

Тюменские мусульмане празднуют Курбан-байрам

Мусульмане Тюменской области в воскресенье, 16 июня, отмечают Курбан-байрам. В честь праздника в мечетях региона с утра прошли молитвы.

С одним из значимых праздников мусульман поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава регионе отметил, что в основе традиций Курбан-байрам лежат такие качества, как доброта, справедливость, человеколюбие и поддержка.

«На этих ценностях, на основе преемственности поколений и благодаря созидательной энергии людей осваивалась Тюменская земля и продолжает свое развитие регион. Наш многонациональный народ, как и прежде, плечом к плечу готов защищать Отечество, трудиться на благо России, противостоять любым испытаниям. Поздравляю с наступлением праздника Курбан-байрам», — отметил губернатор Моор.
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Курбан-байрам (Ид аль-адха) — это один из главных мусульманских праздников, знаменующий завершение паломничества, связанного с посещением Мекки. Его отмечают через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан.

Празднование Курбан-байрама традиционно длится несколько дней, в течение которых принято ходить в гости друг к другу и дарить подарки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году День города будут праздновать 27 июля. Главной торжественной площадкой станет площадь 400-летия Тюмени.

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