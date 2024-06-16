Тюменские мусульмане отмечают Курбан-байрам

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
С одним из значимых праздников мусульман поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава регионе отметил, что в основе традиций Курбан-байрам лежат такие качества, как доброта, справедливость, человеколюбие и поддержка.
«На этих ценностях, на основе преемственности поколений и благодаря созидательной энергии людей осваивалась Тюменская земля и продолжает свое развитие регион. Наш многонациональный народ, как и прежде, плечом к плечу готов защищать Отечество, трудиться на благо России, противостоять любым испытаниям. Поздравляю с наступлением праздника Курбан-байрам», — отметил губернатор Моор.
Курбан-байрам (Ид аль-адха) — это один из главных мусульманских праздников, знаменующий завершение паломничества, связанного с посещением Мекки. Его отмечают через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан.
Празднование Курбан-байрама традиционно длится несколько дней, в течение которых принято ходить в гости друг к другу и дарить подарки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году День города будут праздновать 27 июля. Главной торжественной площадкой станет площадь 400-летия Тюмени.