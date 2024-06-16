Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в 2,5 раза

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее врем на территории региона действует один лесной пожар — горит лес в районе села Мичурино и деревни Черная речка. В целом за минувшие сутки в области было зарегистрировано два новых лесных пожара, ликвидирован один площадью 5,3 гектара.
Также запах гари в Тюмень несет ветер из Свердловской области — там продолжает гореть лес в районе Первоуральска, Новоуральска и Сухого Лога.
По информации сервиса IQAir, в настоящее время концентрация вредных веществ в воздухе в областной столице превышает рекомендуемое значение ВОЗ в 2,5 раза. Индекс качества воздуха составляет 58, при норме от 0 до 50.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области аномально жаркая погода продержится до конца сегодняшнего дня. Максимальная температура воздуха составит +28…+33. В Тюмени столбики термометров поднимутся к полудню до +28…+30. В течение дня вероятны кратковременные дожди. В настоящее время термометры в Тюмени показывают +29.