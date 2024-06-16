Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в 2,5 раза

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее врем на территории региона действует один лесной пожар — горит лес в районе села Мичурино и деревни Черная речка. В целом за минувшие сутки в области было зарегистрировано два новых лесных пожара, ликвидирован один площадью 5,3 гектара.