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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:47

В Тюмени качество воздуха ухудшилось в 2,5 раза

Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в 2,5 раза

16 июня 2024, 04:45
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени качество воздуха ухудшилось в 2,5 раза

В областной столице вновь пахнет гарью. На неприятный запах жалуются жители города.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее врем на территории региона действует один лесной пожар — горит лес в районе села Мичурино и деревни Черная речка. В целом за минувшие сутки в области было зарегистрировано два новых лесных пожара, ликвидирован один площадью 5,3 гектара.

Фото: aerocosmos.info

Также запах гари в Тюмень несет ветер из Свердловской области — там продолжает гореть лес в районе Первоуральска, Новоуральска и Сухого Лога.

По информации сервиса IQAir, в настоящее время концентрация вредных веществ в воздухе в областной столице превышает рекомендуемое значение ВОЗ в 2,5 раза. Индекс качества воздуха составляет 58, при норме от 0 до 50.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области аномально жаркая погода продержится до конца сегодняшнего дня. Максимальная температура воздуха составит +28…+33. В Тюмени столбики термометров поднимутся к полудню до +28…+30. В течение дня вероятны кратковременные дожди. В настоящее время термометры в Тюмени показывают +29.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожары#Дым#Неприятный запах#Гарь
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