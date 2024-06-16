Еще минус 11 сантиметров: Тура продолжает мелеть катастрофически быстрыми темпами

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Рост уровня воды в Иртыше прекратился. За последние 24 часа в районе Увата уровень повысился лишь на 1 сантиметр — до отметки 11,85 метра, в районе села Демьянское остался на прежнем уровне 983 сантиметра, в Тобольске вода убыла на 2 сантиметра — до 778 сантиметров выше нуля поста.
В Ишиме и Тоболе уровень воды продолжает снижаться. Критическая превышена до сих пор только в селе Абатское — уровень составляет 988 сантиметров при критической отметке 960 сантиметров (минус 6 сантиметров за последние сутки).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ветер с порывами до 20 м/с, дожди, грозы, местами пройдет град.