Еще минус 11 сантиметров: Тура продолжает мелеть катастрофически быстрыми темпами

Рост уровня воды в Иртыше прекратился. За последние 24 часа в районе Увата уровень повысился лишь на 1 сантиметр — до отметки 11,85 метра, в районе села Демьянское остался на прежнем уровне 983 сантиметра, в Тобольске вода убыла на 2 сантиметра — до 778 сантиметров выше нуля поста.