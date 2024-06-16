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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Уровень воды в Туре опустился до 152 сантиметров

Еще минус 11 сантиметров: Тура продолжает мелеть катастрофически быстрыми темпами

16 июня 2024, 04:13
Фото: nashgorod.ru

Уровень воды в Туре опустился до 152 сантиметров

Уровень воды в реке опустился до 152 сантиметров выше нулевой отметки. Неделей ранее уровень воды в Туре составлял 254 сантиметра выше нуля поста, год назад, 15 июня 2023 года, -51 сантиметр.

Рост уровня воды в Иртыше прекратился. За последние 24 часа в районе Увата уровень повысился лишь на 1 сантиметр — до отметки 11,85 метра, в районе села Демьянское остался на прежнем уровне 983 сантиметра, в Тобольске вода убыла на 2 сантиметра — до 778 сантиметров выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Ишиме и Тоболе уровень воды продолжает снижаться. Критическая превышена до сих пор только в селе Абатское — уровень составляет 988 сантиметров при критической отметке 960 сантиметров (минус 6 сантиметров за последние сутки).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ветер с порывами до 20 м/с, дожди, грозы, местами пройдет град.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Река Тура#Обмеление#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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