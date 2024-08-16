Упавший военный самолет под Иркутском тюменцы сняли на видео

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
По словам тюменки Анастасии Крековой, в момент, когда произошла авиакатастрофа, они с мужем и сыном проезжали Иркутск. Семья возвращалась из Владивостока в Тюмень.
«Нам по автомобильной рации дальнобойщики сообщили об упавшем самолете. Мы сначала не совсем поняли всю серьезность ситуации, пока не увидели пожар и очень много полицейских автомобилей, МЧС и скорой помощи. Сразу зашла в интернет и прочитала информацию о том, что в Иркутской области упал военный самолет. Наблюдать трагедию всегда страшно», — сообщила 72.RU Анастасия Крекова.
Напомним, ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение на границе Усольского и Черемховского районов региона. Самолет упал в безлюдной местности, поэтому на земле разрушений нет. Экипаж бомбардировщика, четверо пилотов, катапультировались, сообщили в Минобороны РФ.
По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в результате ЧП летчики получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, один из пилотов скончался.
«Работы на месте крушения военного самолета ТУ-22М3 продолжались всю ночь. Специалистам сейчас предстоит определить точную причину крушения. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность», — сообщил Игорь Кобзев в своем тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что 5 августа самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший из Тюмени в Сочи вернулся в аэропорт вылета из-за поломки двигателя. В курортный город борт отправился с задержкой.