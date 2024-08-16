Опасными шашлыками из баранины кормили посетителей в известном гриль-баре в Тюмени

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В ходе проверки выяснилось, что у пяти кафе, баров и ресторанов отсутствуют ветеринарные документы на мясную продукцию. В частности, подтверждающие безопасность мяса документы не смогли предоставить ресторан «Ближе к делу» (мясо птицы, говядины и свинины), ресторан «Шуша» (нет входящих ВСД на баранину и мясо птицы), «Шаурма по братски» (мясо птицы), ресторан базы отдыха «Волна» (нет входящих ВСД на баранину и говядину), гриль-бар «ШашлыкоFF» (нет входящих ВСД на баранину).
«Предприятия закупали мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция использовалась для приготовления блюд, что могло представлять угрозу жизни и здоровью людей», — отметили в ведомстве.
Предпринимателям объявлены предостережения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в Сладковском районе обнаружили очаг оспы. Инфекционное заболевание выявили в селе Менжинское. С 14 августа в населенном пункте введен карантин.