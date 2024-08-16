Опасными шашлыками из баранины кормили посетителей в известном гриль-баре в Тюмени

В ходе проверки выяснилось, что у пяти кафе, баров и ресторанов отсутствуют ветеринарные документы на мясную продукцию. В частности, подтверждающие безопасность мяса документы не смогли предоставить ресторан «Ближе к делу» (мясо птицы, говядины и свинины), ресторан «Шуша» (нет входящих ВСД на баранину и мясо птицы), «Шаурма по братски» (мясо птицы), ресторан базы отдыха «Волна» (нет входящих ВСД на баранину и говядину), гриль-бар «ШашлыкоFF» (нет входящих ВСД на баранину).