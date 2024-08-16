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В ресторане на тюменской базе отдыха нашли опасное мясо без документов

Опасными шашлыками из баранины кормили посетителей в известном гриль-баре в Тюмени

16 августа 2024, 06:13
Фото: 1MI

В ресторане на тюменской базе отдыха нашли опасное мясо без документов

Тюменские заведения общепита уличили в нарушении ветеринарного законодательства сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ходе проверки выяснилось, что у пяти кафе, баров и ресторанов отсутствуют ветеринарные документы на мясную продукцию. В частности, подтверждающие безопасность мяса документы не смогли предоставить ресторан «Ближе к делу» (мясо птицы, говядины и свинины), ресторан «Шуша» (нет входящих ВСД на баранину и мясо птицы), «Шаурма по братски» (мясо птицы), ресторан базы отдыха «Волна» (нет входящих ВСД на баранину и говядину), гриль-бар «ШашлыкоFF» (нет входящих ВСД на баранину).

«Предприятия закупали мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция использовалась для приготовления блюд, что могло представлять угрозу жизни и здоровью людей», — отметили в ведомстве.

Предпринимателям объявлены предостережения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в Сладковском районе обнаружили очаг оспы. Инфекционное заболевание выявили в селе Менжинское. С 14 августа в населенном пункте введен карантин.

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