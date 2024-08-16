Четверо погибших и 26 раненых: на тюменских трассах обострилась аварийная обстановка

В результате ДТП травмы получили водитель Toyota, его 47-летняя супруга и 12-летняя дочь, которые ехали в Сургут из отпуска. Также с ранениями были госпитализированы 51-летний водитель Hyundai, его 42-летняя супруга и 16-летний сын, возвращавшиеся в Лянтор после отдыха.