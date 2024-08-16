nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В ДТП на тюменских трассах за сутки погибли 4 человека

Четверо погибших и 26 раненых: на тюменских трассах обострилась аварийная обстановка

16 августа 2024, 06:43
Фото: ГАИ ТО

В ДТП на тюменских трассах за сутки погибли 4 человека

За последние сутки в регионе произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека. 26 человек, в том числе 7 детей, получили травмы.
Сюжет
ДТП

Жуткая авария случилась на 397-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись Toyota RAV4 и Hyundai. По предварительным данным, 43-летий водитель Toyotа выезал на встречную полосу движения.

Фото: ГАИ ТО

В результате ДТП травмы получили водитель Toyota, его 47-летняя супруга и 12-летняя дочь, которые ехали в Сургут из отпуска. Также с ранениями были госпитализированы 51-летний водитель Hyundai, его 42-летняя супруга и 16-летний сын, возвращавшиеся в Лянтор после отдыха.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в аварии погибли три человека. Трагедия произошла в Уватском районе.

Читайте также:
Опасными шашлыками из баранины кормили посетителей в известном гриль-баре в ТюмениТюменских школьников научат выявлять фейкиАвибилеты из Тюмени в Стамбул к осени подорожают на 80%
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Аварии#Тюмень — Ханты-Мансийск
Подпишитесь
«Мама, я хочу домой»: в украинский плен попал тюменский срочник
Вчера, 03:49
В Тюмени снова подорожали отечественные авто
Вчера, 12:03
Не самые детские игры. Тюменские подростки страдают лудоманией из-за блогеров
Вчера, 08:27
И так сойдет! Почему в Тюменской области снижается качество дорог?
Вчера, 07:40
Определим ваш уровень интеллекта! Тест на разносторонние знания для самых умных
Сегодня, 05:41
Тюменский сотрудник Водоканала погиб на СВО в бою под Ясиноватой
Вчера, 06:07