Четверо погибших и 26 раненых: на тюменских трассах обострилась аварийная обстановка

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Жуткая авария случилась на 397-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись Toyota RAV4 и Hyundai. По предварительным данным, 43-летий водитель Toyotа выезал на встречную полосу движения.
В результате ДТП травмы получили водитель Toyota, его 47-летняя супруга и 12-летняя дочь, которые ехали в Сургут из отпуска. Также с ранениями были госпитализированы 51-летний водитель Hyundai, его 42-летняя супруга и 16-летний сын, возвращавшиеся в Лянтор после отдыха.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в аварии погибли три человека. Трагедия произошла в Уватском районе.