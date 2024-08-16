Тюменских школьников научат выявлять фейки

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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«Ключевым отличием нового предмета „Основы безопасности и защиты родины“ станет введение модуля „Основы военной подготовки“. На практических занятиях ребят научат основам самообороны и оказания первой помощи в экстремальных ситуациях, а также выявлять дезинформацию и фейки», — пояснили в ведомстве.
На уроках труда (ранее предмет назывался технологией) школьники будут изучать робототехнику, компьютерную графику, 3D моделирование. Программа построена по модульному принципу, в 5-7 классах на занятия будет выделено два часа в неделю, в 8-9 классах — час. Ученики начальной школы во время этого предмета познакомятся с информационно-коммуникативными технологиями, конструированием и моделированием.
Что касается «Семьеведения», то данный курс рассчитан только для учеников старших классов. Его будут проводить во время внеурочных занятий в формате беседы. Задача данного курса — распространение традиционных нравственных ценностей и позитивного отношения к созданию семьи, пишет Ура. Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области многодетные семьи смогут получить около 15 тысяч рублей на подготовку к школе. Пособие предназначено для семей, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения.