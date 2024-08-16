Тюменских школьников научат выявлять фейки

На уроках труда (ранее предмет назывался технологией) школьники будут изучать робототехнику, компьютерную графику, 3D моделирование. Программа построена по модульному принципу, в 5-7 классах на занятия будет выделено два часа в неделю, в 8-9 классах — час. Ученики начальной школы во время этого предмета познакомятся с информационно-коммуникативными технологиями, конструированием и моделированием.