Авибилеты из Тюмени в Стамбул к осени подорожают на 80%

Специалисты ожидают до конца этого года повышение стоимости авиабилетов по наиболее популярным у тюменцев направлениям — в Турцию, ОАЭ и Египет, Минеральные Воды, Сочи и Дагестан. На направлениях с низким спросом цены изменятся несущественно.