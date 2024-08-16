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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Авибилеты из Тюмени в Сочи подорожают на 71% в середине августа

Авибилеты из Тюмени в Стамбул к осени подорожают на 80%

16 августа 2024, 04:53
Фото: 1MI

Авибилеты из Тюмени в Сочи подорожают на 71% в середине августа

С начала этого года стоимость авиабилетов в Тюмени выросла на 17%. Причиной подорожания стали увеличение спроса и рост затрат на обслуживание воздушных судов.
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Отдых

По прогнозам экспертов, очередное повышение цен на авиабилеты ожидается в августе этого года. Как поясняет доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, в последнем месяце лета традиционно авиабилеты дорожают на 20-53% из-за повышенного спроса.

Аналогичного мнения придерживается и управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова.

«Цены на авиабилеты, на мой взгляд, будут повышаться, поскольку издержки авиакомпаний неуклонно растут. Для примера, посмотрите, как меняется цена в разные числа августа: если вылетать в Сочи с 6 по 13 августа можно было менее чем за 28 тысяч рублей, то после 19 августа самый дешевый билет обойдется в 49 тысяч. Разница в 71%. Перелет в Стамбул в начале месяца обходился в 42 тысячи рублей, а самый бюджетный билет на 19 августа стоит 76 тысяч, разница в 80,9%», — сообщила РБК Тюмень Камила Велибекова.
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Специалисты ожидают до конца этого года повышение стоимости авиабилетов по наиболее популярным у тюменцев направлениям — в Турцию, ОАЭ и Египет, Минеральные Воды, Сочи и Дагестан. На направлениях с низким спросом цены изменятся несущественно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в октябре запустят прямые рейсы в Дубай. Ранее улететь в данный города ОАЭ жители региона могли лишь с пересадками.

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