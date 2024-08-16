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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 05:45

Известны подробности смертельного ДТП под Уватом с тремя погибшими

Известны подробности смертельной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. ВИДЕО

16 августа 2024, 05:12
Фото: ГАИ ТО

Известны подробности смертельного ДТП под Уватом с тремя погибшими

Трагедия произошла в четверг на 502-м километре автодороги. Столкнулись Toyota Land Cruiser и LADA Granta. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу при обгоне фуры.
Сюжет
ДТП

 

В результате аварии погибли 36-летний водитель и двое пассажиров отечественной легковушки, жители Республики Башкортостан. Они скончались до приезда медиков скорой помощи.

Видео: ГАИ ТО

Еще один пассажир LADA, 49-летний мужчина, получил тяжелые травмы. Также ранения получили 42-летний водитель и двое пассажиров внедорожника — 18-летний сын водителя Toyota и его девушка.

Фото: ГАИ ТО

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью под Заводоуковском был насмерть сбит 58-летний пешеход. Трагедия произошла на 1-м километре автодороги Центральный-Емуртла-Видоново-граница Курганской области.

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