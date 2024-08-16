Известны подробности смертельной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. ВИДЕО

Известны подробности смертельного ДТП под Уватом с тремя погибшими

Трагедия произошла в четверг на 502-м километре автодороги. Столкнулись Toyota Land Cruiser и LADA Granta. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу при обгоне фуры.