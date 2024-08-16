Известны подробности смертельной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. ВИДЕО

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:45
В результате аварии погибли 36-летний водитель и двое пассажиров отечественной легковушки, жители Республики Башкортостан. Они скончались до приезда медиков скорой помощи.
Еще один пассажир LADA, 49-летний мужчина, получил тяжелые травмы. Также ранения получили 42-летний водитель и двое пассажиров внедорожника — 18-летний сын водителя Toyota и его девушка.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью под Заводоуковском был насмерть сбит 58-летний пешеход. Трагедия произошла на 1-м километре автодороги Центральный-Емуртла-Видоново-граница Курганской области.