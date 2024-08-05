Юные двигатели наркотрафика. В Тюменской области молодежь вербуют в наркобизнес

Организатором одной из лабораторий были двое мужчин 2000 года рождения. Как пояснил источник редакции в правоохранительных органах «много ума» для такой работы не нужно. А потому даже на такие «должности» набирают молодежь. Отметим, что за 2024 год к уголовной ответственности за наркопреступления были приговорены шестеро несовершеннолетних. Вместе с тем были составлены десятки административных протоколов.