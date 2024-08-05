Юные двигатели наркотрафика. В Тюменской области молодежь вербуют в наркобизнес

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
По данным правоохранителей только за первое полугодие 2024 года было выявлено 1 416 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Силовики за этот период изъяли почти 87 килограммов наркотиков. Вместе с тем было обнаружено 2 нарколабораторий, действовавшие на территории региона.
Организатором одной из лабораторий были двое мужчин 2000 года рождения. Как пояснил источник редакции в правоохранительных органах «много ума» для такой работы не нужно. А потому даже на такие «должности» набирают молодежь. Отметим, что за 2024 год к уголовной ответственности за наркопреступления были приговорены шестеро несовершеннолетних. Вместе с тем были составлены десятки административных протоколов.
«Все чаще молодежь вовлекают в наркобизнес. Юных тюменцев часто берут на „закладчиков“ и они соглашаются, очаровываясь деньгами, которые предлагают работодатели. Однако долго они не работают и позже получают большие сроки», — рассказал «Нашему городу» инсайдер.
Так 24-летним организаторам нарколаборатории грозит 20 лет тюрьмы. «Закладчикам» наказания дают в зависимости от «веса», с которым их поймали, однако и здесь наказание достаточно жесткое.
«Наркопреступления у нас судятся достаточно жестко и строго. Признание вины является смягчающим обстоятельством и чаще фигуранты идут на контакт по следствием, но минимальный срок редко дают, чаще выбирают наказание от 5 лите лишения свободы», — рассказал юрист Денис Новиков.
Несмотря на это молодежь продолжает соглашаться на работу в наркобизнесе. Привлекательность такой работы обуславливается непомерно высокими зарплатами, которые затмевают ее незаконность и последствия. Как тогда бороться с вовлечение молодежи в наркотрафик?
Логичным выглядит решение искоренить «работодателей», что помогло бы побороть наркотрафик в его современном виде. Однако, как рассказал редакции источник, близкий в правоохранительным органам, пока крайне проблематично дойти до высшей точки иерархии наркобизнеса.
«Сначала „принимают“ закладчика, потом находят поставщика, который ему товар возил. дальше идут до лаборатории и их поставщиков. Это все „барыги малой руки“ и максимум „барыги средней руки“, их руководители используют системы шифрования, которые пока не позволяют из изобличить, в этом и кроется главная проблемы борьба с наркотрафиком», — объяснил инсайдер.
Более того, закладчики, по словам источника, «разменная монета» для тех, кто стоит у руля наркотрафика. Если одного поймают и посадят — тут же найдется новый. А потому «вакансии» в запретном бизнесе всегда имеются в достатке. Увы, многие молодые тюменцы, не осознавая опасности и рисков, соглашаются быть пешками в этой большой игре.
Причем вербовка идет достаточно открыто — через рассылки в социальных сетях и QR-коды, которые появляются на улицах города. Технологии шифрования пока не позволяют отследить распространителей.
Если пока не получается пресечь наркотрафик и распространение «вакансий» в этом бизнесе, то что остается? Психолог Петр Зосимов уверен в том, что можно лишить барыг кадров. Однако для этого сейчас теме наркотиков не хватает общественного порицания. Сформированная позиция общества и лидеров мнений поспособствовать снижению участия молодежи в наркотрафике.
«Все тянется с культуры и общества. На уровне ассоциация сейчас у многих представителей молодежи наркобизнес — это что-то „крутое“. Тому способствует поп-культура. Фильмы и сериалы, как и музыка романтизируют употребление и участие в наркотрафике. Люди, связанные с этой сферой, воспринимаются, как особенные, глубокие и проблемно-привлекательные, противопоставленные всему остальному миру. И пока картина будет оставаться таковой, никакие разговоры и обратная пропаганда не помогут», — уверен специалист.
Вместе с тем, как отмечает Зосимов, говорить молодежью о наркобизнесе важно, ведь табуирование темы также будет повышать рост интереса к ней. Важно, чтобы музыканты, актеры и блогеры не пропагандировали и не возвеличивали наркотики, а напротив, выступали против этого бизнеса. Однако сейчас тема запрещенных веществ в творчестве многих современных артистов остается одной из наиболее популярных.