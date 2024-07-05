Пьяный пенсионер зарезал свою пожилую подругу в Тобольске

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
В Тобольске расследуется уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве своей 60-летней подруги.
Следствие установило, что в ночь на 23 июня пенсионеры распивали алкоголь, но в ходе застолья между ними возник конфликт. Во время выяснения отношений мужчина схватил нож и всадил его в шею женщине. От полученного ранения она скончалась на месте.
Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей, назначены экспертизы. На данный момент пенсионер заключен под стражу.
Ранее «Наш город» писал, что в Ялуторовске двое мужчин избили и утопили друга. Обоим грозит до 20 лет тюрьмы.