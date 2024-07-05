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Стало известно, какие специалисты быстро находят работу в Тюменской области

Моментальное трудоустройство: кого срочно возьмут на работу тюменские компании?

5 июля 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, какие специалисты быстро находят работу в Тюменской области

За год количество вакансий в некоторых сферах выросло на 10%. За июнь и начало июля предложений о работе стало больше еще на 4,4%.

Спрос на новых сотрудников у тюменских компаний-работодателей из бизнес-сферы и госструктур вырос на 10%. За июнь и начало июля количество вакансий выросло еще на 4,4% — до 20.1 тысячи, рассказали аналитики hh.ru.

Заметнее всего выросло количество вакансий в сферах страхования (+47% новых рабочих мест), науки и образования (+42%), маркетинга, рекламы и PR (+33%), финансов и бухгалтерии (+27%), искусства, развлечений и массмедиа (+26%) и закупок (+23%). Также тюменские компании стали чаще искать представителей высшего и среднего менеджмента (+22% новых рабочих мест), HR-специалистов (+20%), представителей сфер инвестиций и консалтинга (+18%), безопасности (+17%) и производственников (+16%).

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«Рост спроса на работников среди прочего связан с разгоном рынка труда в летний сезон. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь за квалифицированных „синих“ воротничков», — пояснила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

Ранее «Наш город» писал, что в начале лета тюменцы стали активнее искать работу. Количество опубликованных резюме выросло на 28%.

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