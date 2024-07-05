Моментальное трудоустройство: кого срочно возьмут на работу тюменские компании?

Заметнее всего выросло количество вакансий в сферах страхования (+47% новых рабочих мест), науки и образования (+42%), маркетинга, рекламы и PR (+33%), финансов и бухгалтерии (+27%), искусства, развлечений и массмедиа (+26%) и закупок (+23%). Также тюменские компании стали чаще искать представителей высшего и среднего менеджмента (+22% новых рабочих мест), HR-специалистов (+20%), представителей сфер инвестиций и консалтинга (+18%), безопасности (+17%) и производственников (+16%).