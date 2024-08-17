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ДК Нефтяник

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Август
Посторонним вход запрещен. Для VIP-гостей на юбилее Тюменской области провели закрытый фуршет
Мероприятие состоялось перед началом концертной программы, посвященной 80-летию Тюменской области, в ДК «Нефтяник».
17 августа, 04:18
Июль
Популярный певец выступит в Тюмени
Песни артиста любят люди разных поколений. В ноябре их можно будет услышать в ДК «Нефтяник».
24 июля, 02:28
Декабрь 2023
В Тюмени состоится перенесенный концерт знаменитого артиста
Выступление российского певца было отменено из-за его проблем со здоровьем. Незадолго до мероприятия, артист перенес операцию на сердце.
25 декабря 2023, 05:30

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