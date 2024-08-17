В Тюмени сегодня ожидаются дожди и грозы

В Тюмени 17 августа синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь в течение дня. Утром температура воздуха составит +11…+17, днем потеплеет до +18…+19, в ночные часы покажут +11…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с.