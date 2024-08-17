В Тюмени сегодня ожидаются дожди и грозы

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В Тюмени 17 августа синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь в течение дня. Утром температура воздуха составит +11…+17, днем потеплеет до +18…+19, в ночные часы покажут +11…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 5:09, закат в 20:14, продолжительность дня 15 часов 5 минут.
В Тобольске 17 августа ожидается облачная с прояснениями погода, дожди в течение дня. Утром термометры покажут +12…+19, днем поднимутся до +20, в темное время суток температура воздуха составит +12…+14. Скорость ветра составит 3 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:55, закат в 20:07, продолжительность дня 15 часов 12 минут.
В Ишиме 17 августа синоптики обещают переменную облачность, небольшие дожди в течение дня. Утром термометры покажут +12…+17, днем поднимутся до +19….+20, в вечерние часы температура воздуха составит +10…+14. Скорость ветра составит 3,7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:58, закат в 19:55, продолжительность дня 14 часов 57 минут.