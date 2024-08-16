Метро будет, но есть нюанс. Когда в Тюмени появится новый вид транспорта?

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Урбанист Никита Мельников говорит о том, что действующую автобусную сеть в городе достаточно проблемно реконструировать особенно с учетом активного разрастания города. А современный большой город требует современных решений транспортных проблем.
«Нам нужен скоростной транспорт. особенно нуждаются в нем люди, живущие на окраинах, которым часами с пересадками приходится добираться в центр. Метро является одним из наиболее экологичных форматов. Да, это дорого. Но уже пора», — говорит Мельников.
Вопрос строительства метров Тюмени поднимался не однократно. Однако работа с непростой почвой региона потребует крупных затрат, а многие специалисты вовсе говорят о невозможности организации подземного транспорта на тюменской территории. Трамваев в Тюмени тоже не будет. Что же тогда делать?
Выход уже найден, в городе все же появится метро, но наземное. такой вид транспорта называют метробусами. Они ездят по выделенным территориям с более высокой скоростью, сравнимой с темпом движения скоростного трамвая.
Однако эти транспортные средства по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени появятся только к 2040 году.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что житель Омска загадочно исчез на тюменском железнодорожном вокзале.