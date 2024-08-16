Метро будет, но есть нюанс. Когда в Тюмени появится новый вид транспорта?

В Тюмени появится новый экологичный вид транспорта

Урбанисты говорят, что Тюмень нуждается в новом виде общественного транспорта. На существующие автобусы уже приходится колоссальная нагрузка, а дорожная сеть нуждается в реконструкции. О том же говорят и власти региона, сообщившие, что горожан будут перевозить не только автобусами и маршрутками.