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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Тюмени появится новый экологичный вид транспорта

Метро будет, но есть нюанс. Когда в Тюмени появится новый вид транспорта?

16 августа 2024, 08:29
Фото: 1MI

В Тюмени появится новый экологичный вид транспорта

Урбанисты говорят, что Тюмень нуждается в новом виде общественного транспорта. На существующие автобусы уже приходится колоссальная нагрузка, а дорожная сеть нуждается в реконструкции. О том же говорят и власти региона, сообщившие, что горожан будут перевозить не только автобусами и маршрутками.

Урбанист Никита Мельников говорит о том, что действующую автобусную сеть в городе достаточно проблемно реконструировать особенно с учетом активного разрастания города. А современный большой город требует современных решений транспортных проблем.

«Нам нужен скоростной транспорт. особенно нуждаются в нем люди, живущие на окраинах, которым часами с пересадками приходится добираться в центр. Метро является одним из наиболее экологичных форматов. Да, это дорого. Но уже пора», — говорит Мельников.

Вопрос строительства метров Тюмени поднимался не однократно. Однако работа с непростой почвой региона потребует крупных затрат, а многие специалисты вовсе говорят о невозможности организации подземного транспорта на тюменской территории. Трамваев в Тюмени тоже не будет. Что же тогда делать?

Выход уже найден, в городе все же появится метро, но наземное. такой вид транспорта называют метробусами. Они ездят по выделенным территориям с более высокой скоростью, сравнимой с темпом движения скоростного трамвая.

Однако эти транспортные средства по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени появятся только к 2040 году.

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