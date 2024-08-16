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Тюменец забил до смерти и сжег двух цыган

Тюменец забил до смерти и сжег двух цыган

16 августа 2024, 09:58
Фото: 1MI
Тюменский областной суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в двойном убийстве своих собутыльников.
Сюжет
Суд

В ночь на 17 апреля 2023 года подсудимый выпивал в вагончике у дома на улице Комарова в Тюмени в компании двух братьев-цыган. Мужчина заявил, что один из собутыльников оскорбил его и ударил кулаком по груди, а затем пытался пырнуть ножом.

Подсудимый взял в руки обрезок металлической трубы и избил обоих мужчин. От полученных травм головы они скончались на месте. Причиной смерти стали открытые черепно-мозговые травмы и болевой шок. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег вагончик.

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Учитывая признание вины, убийце-поджигателю назначили 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, передает Вслух.ru.

Ранее «Наш город» писал, что пьяный тюменец до смерти забил свою супругу. Между супругами произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый стал наносить женщине удары по голове и телу. Сейчас подозреваемый задержан.

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