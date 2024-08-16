Тюменец забил до смерти и сжег двух цыган

В ночь на 17 апреля 2023 года подсудимый выпивал в вагончике у дома на улице Комарова в Тюмени в компании двух братьев-цыган. Мужчина заявил, что один из собутыльников оскорбил его и ударил кулаком по груди, а затем пытался пырнуть ножом.