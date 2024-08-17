Тысячи тюменцев пришли на концерт Валерии

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
«Желаю вам процветания, желаю вам счастья, а каждому из вас — благополучия. Пусть все у вас будет хорошо. Когда мне сказали, что есть возможность сегодня выступить с филармоническим оркестром (под руководством Юрия Медяника), я, конечно, ни на секунду не сомневалась, потому что я очень люблю этот формат выступлений. Тем более, когда оркестр такого уровня», — отметила артистка.
Концертное выступление продолжалось в течение часа. Валерия исполнила для тюменцев всем известные хиты «Часики», «Таю», «Ты где-то там» и другие.
Ранее «Наш Город» писал, что концерт Валерии, посвященный Дню области, обошелся организаторам более чем в 5,5 миллиона рублей. Финансирование мероприятия на себя взяла одна из фармацевтических компаний.