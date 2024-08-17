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Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

В Тюмени в честь Дня области выступила Валерия

Тысячи тюменцев пришли на концерт Валерии

17 августа 2024, 03:55
Фото: ВК Валерия

В Тюмени в честь Дня области выступила Валерия

Около 10 тысяч тюменцев собрались накануне вечером на площади 400-летия Тюмени. Там проходил концерт российской певицы Валерии, посвященный 80-летнему юбилею региона. Перед началом выступления артистка поздравила жителей региона с праздником.
Сюжет
Концерт
Видео: тг-канал Валерия
«Желаю вам процветания, желаю вам счастья, а каждому из вас — благополучия. Пусть все у вас будет хорошо. Когда мне сказали, что есть возможность сегодня выступить с филармоническим оркестром (под руководством Юрия Медяника), я, конечно, ни на секунду не сомневалась, потому что я очень люблю этот формат выступлений. Тем более, когда оркестр такого уровня», — отметила артистка.
Видео: ЧП Тюмень

Концертное выступление продолжалось в течение часа. Валерия исполнила для тюменцев всем известные хиты «Часики», «Таю», «Ты где-то там» и другие.

Видео: ЧП Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что концерт Валерии, посвященный Дню области, обошелся организаторам более чем в 5,5 миллиона рублей. Финансирование мероприятия на себя взяла одна из фармацевтических компаний.

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