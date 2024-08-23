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Черви-паразиты

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2024
Смертельная опасность: в Тюмени появились заразные испанские слизни
23 августа, 06:22
Где искать «нечервивые»? Тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты»
5 августа, 07:37
2023
Тысячи тюменских детей оказались заражены червями-паразитами
Паразитов, повреждающих внутренние органы, обнаружили более чем у трех тысяч тюменцев. Большинство из них — дети и подростки.
17 ноября 2023, 03:16
Тюменка нашла в купленном хлебе муху и железную стружку
Жительница Ялутровска нашла в хлебе, купленном в магазине по улице Луговой, муху.
19 июля 2023, 11:18

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