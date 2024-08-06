У тюменских детей стали чаще выявлять врожденные аномалии

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число случаев заболевания ротавирусной инфекцией среди детей — на 23% по сравнению с 2022 годом. При этом преимущественно ротавирусом болели малыши в возрасте от 1 года до 2 лет.