У тюменских детей стали чаще выявлять врожденные аномалии

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
По данным доклада департамента социального развития Тюменской области, по сравнению с 2021 годом отмечен на 41,4% рост первичной заболеваемости среди детей по классу врожденных аномалий, на 25% — паразитарных и инфекционных заболеваний, на 23% — новообразований, на 20,6% — заболеваний костно-мышечной системы.
Отмечено, что в числе наиболее распространенных выявленных впервые — болезни органов дыхания (75%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число случаев заболевания ротавирусной инфекцией среди детей — на 23% по сравнению с 2022 годом. При этом преимущественно ротавирусом болели малыши в возрасте от 1 года до 2 лет.