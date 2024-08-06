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У тюменских детей стали чаще выявлять пороки развития

У тюменских детей стали чаще выявлять врожденные аномалии

6 августа 2024, 05:22
Фото: 1MI

У тюменских детей стали чаще выявлять пороки развития

В Тюменской области растет уровень заболеваемости детей инфекционными заболеваниями, болезнями костно-мышечной системы. Также отмечено увеличение уровня врожденных аномалий.
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Дети

По данным доклада департамента социального развития Тюменской области, по сравнению с 2021 годом отмечен на 41,4% рост первичной заболеваемости среди детей по классу врожденных аномалий, на 25% — паразитарных и инфекционных заболеваний, на 23% — новообразований, на 20,6% — заболеваний костно-мышечной системы.

Отмечено, что в числе наиболее распространенных выявленных впервые — болезни органов дыхания (75%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число случаев заболевания ротавирусной инфекцией среди детей — на 23% по сравнению с 2022 годом. При этом преимущественно ротавирусом болели малыши в возрасте от 1 года до 2 лет.

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