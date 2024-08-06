Более 40 человек эвакуировали в Тобольске из горящей гостиницы

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Прибывшими спасателями были эвакуированы постояльцы и персонал — более 43 человек, в том числе 18 несовершеннолетних. Для отдыхающих были предоставлены автобусы и питьевая вода.
«В настоящее время возгорание ликвидировано. Специалисты завершили обследование здания и разрешили всем эвакуированным вернуться в хостел. Причины пожара выясняются», — сообщили в администрации Тобольска.
Ранее «Наш Город писал, что в Тюмени накануне на улице Чекистов загорелся строительный мусор. Площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров.