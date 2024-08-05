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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:30

В Тюмени тушат масштабный пожар

В Тюмени тушат масштабный пожар. ВИДЕО

5 августа 2024, 13:28
Фото: 1MI

В Тюмени тушат масштабный пожар

В Тюмени на улице Чекистов разгорелся крупный пожар. По информации МЧС России, пламя охватило 300 квадратных метров строительного мусора.

По информации пресс-службы МЧС России, в Тюмени на улице Чекистов вспыхнул пожар, который охватил 300 квадратных метров строительного мусора.

14 человек и четыре единицы спецтехники пытаются потушить серьезный пожар. Угрозы жилым домам нет, уточнили в пресс-службе МЧС России. Ведомство также опубликовало видеоролик с тушением пожара.

Место происшествия
Видео: МЧС России
Крупный пожар произошел в районе Бабарынка в Тюмени. Он начался после удара молнии
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Ранее «Наш город» писал о том, что крупный пожар произошел в районе Бабарынка в Тюмени. Он начался после удара молнии.

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