В Тюмени тушат масштабный пожар. ВИДЕО

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
По информации пресс-службы МЧС России, в Тюмени на улице Чекистов вспыхнул пожар, который охватил 300 квадратных метров строительного мусора.
14 человек и четыре единицы спецтехники пытаются потушить серьезный пожар. Угрозы жилым домам нет, уточнили в пресс-службе МЧС России. Ведомство также опубликовало видеоролик с тушением пожара.
Ранее «Наш город» писал о том, что крупный пожар произошел в районе Бабарынка в Тюмени. Он начался после удара молнии.