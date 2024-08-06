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Скандальная фирма заключила контракты с тюменскими детсадами на поставку питания

Скандальная фирма заключила контракты с тюменскими детсадами на поставку питания

6 августа 2024, 04:25
Фото: 1MI
Тюменские предприниматели массово начали жаловаться на организатора питания в школах и детских садах Тюменской области, компанию «Диамон». В числе пострадавших от действий фирмы — десятки бизнесменов.
Сюжет
Суд

По словам предпринимателей, «Диамон» задолжал миллионы рублей поставщикам продуктов.

«Мы занимаемся оптовой продажей мяса. Компания к нам обратилась в начале февраля 2024 года для поставок по тендеру с заводоуковскими школами. Мы сами поставили мясо в эти учреждения, заключили короткий договор на семь дней и ожидали оплату, но в итоге денег мы так и не получили», — сообщил представитель одного из ИП Денис Харин.

И добавил, что в настоящее время бизнесмены намерены подать коллективный иск в суд к «Диамону».

Председатель юридического комитета тюменской Торгово-промышленной палаты Степан Матаев прокомментировал РБК Тюмень, что договоры питания заключаются в рамках федерального закона 223-ФЗ, поэтому пострадавшие заказчики могут отказаться от контракта при наличии оснований и направить сведения в УФАС соответствующего субъекта для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

Если нарушителя внесут в реестр, то он не сможет впредь принимать участие в госзакупках. Пока же «Диамон» успешно заключает контракты. В числе последних — договор на организацию питания в детском саду «Сказка» в селе Омутинском стоимостью 5,8 миллионов рублей.

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Известно, что «Диамон» в конце 2022 года заключила договор на оказание услуг по уборке нежилых помещений административного здания тюменского Технопарка сроком на год, а в августе 2024 года договор был расторгнут через суд в связи с нарушением обязательств компанией

Год назад компания «Диамон» попала в скандал из-за организации питания в образовательных организациях Тавды в Свердловской области — школы расторгли с организацией контракты из-за плохого качества предоставляемых услуг.

Компания «Диамон» зарегистрирована 24 ноября 2022 года. Основным видом деятельности является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в реестр недобросовестных поставщиков внесли перевозчика ООО «Бердюжское АТП». Фирма по неизвестной причине прекратила выполнять пассажирские перевозки в Ишимском районе, в результате чего жители муниципалитета остались без автобусов.

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