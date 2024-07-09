Дети в зоне риска: в Тюменской области растет число заболевших ротавирусом

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
По данным ведомства, большая часть заболевших, 90,3%, дети до 14 лет. В частности, 13,5% заболевших — дети до 1 года, 37,7% — дети в возрасте от 1 года до 2 лет, 33,6% — ребята от 3 до 6 лет.
«Высокий уровень заболеваемости ротавирусной инфекцией приходится на возрастную группу детей от 1 года до 2 лет — 1534,3 на 100 тысяч населения, до 1 года — 1136,8, дети 3–6 лет — 633,5 на 100 тысяч населения», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области увеличился уровень заболеваемости паразитарными болезнями. Число случаев заболевания аскаридозом возросла в два раза по сравнению с 2022 годом.