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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

В Тюменской области растут уровень заболеваемости ротавирусом среди детей

Дети в зоне риска: в Тюменской области растет число заболевших ротавирусом

9 июля 2024, 06:42
Фото: 1MI

В Тюменской области растут уровень заболеваемости ротавирусом среди детей

В Тюменской области растет число заболевших ротавирусной инфекцией. По итогам 2023 года уровень заболеваемости увеличился на 23%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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Дети

По данным ведомства, большая часть заболевших, 90,3%, дети до 14 лет. В частности, 13,5% заболевших — дети до 1 года, 37,7% — дети в возрасте от 1 года до 2 лет, 33,6% — ребята от 3 до 6 лет.

«Высокий уровень заболеваемости ротавирусной инфекцией приходится на возрастную группу детей от 1 года до 2 лет — 1534,3 на 100 тысяч населения, до 1 года — 1136,8, дети 3–6 лет — 633,5 на 100 тысяч населения», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области увеличился уровень заболеваемости паразитарными болезнями. Число случаев заболевания аскаридозом возросла в два раза по сравнению с 2022 годом.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Ротавирусная инфекция
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