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Тюменцы нашли редкий гриб с устрашающей внешностью

Редчайший гриб-хищник Гиднеллум Пека нашли тюменские грибники

20 августа 2024, 05:49
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Тюменцы нашли редкий гриб с устрашающей внешностью

Тюменские грибники нашли в лесах региона редчайший вид гриба-хищника Гиднеллум Пека. Дикоросы с пугающим внешним видом и кровавыми каплями на шляпке любители тихой охоты обнаружили в районе деревень Криводанова, Боровлянка, Железный Перебор, в Юргинском и Ялуторовском районах.
«Жуткий такой», — сообщили грибники.

Гиднеллум Пека является несъедобным (но и не токсичным) грибом рода гиднеллум. Назван в честь американского миколога Чарльза Хортона Пека. За необычный внешний вид в народе его называют Кровоточащим зубом или Клубникой и сливками. Произрастает преимущественно осенью в хвойных (еловых и сосновых) лесах, обычно у корней деревьев. Для питания он использует почвенные соки и насекомых.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

«Кровавые» капли на шляпке гриба появляются при избыточной влажности почвы, например, после дождей, а в алый цвет влагу окрашивают содержащиеся в дикоросе пигменты.

Интересно, что основной ареал обитания Гинделлума Пека — Северная Америка, но можно его встретить и в Европе. В тюменских лесах такой гриб встречается редко.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Помимо «Кровавого зуба» тюменские грибники встречают в лесах и редкие для нашего региона «оленьи рожки» или рамарию. Данный вид грибов является съедобным, но у него есть и несъедобный и ядовитый родственник, поэтому собирать незнакомые грибы все-таки не следует.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские леса заполонили рыжики, грузди и боровики. Жители региона отмечают, что за пару часов прогулки можно без труда собрать пару десятков литров дикоросов.

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