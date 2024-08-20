Редчайший гриб-хищник Гиднеллум Пека нашли тюменские грибники

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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«Жуткий такой», — сообщили грибники.
Гиднеллум Пека является несъедобным (но и не токсичным) грибом рода гиднеллум. Назван в честь американского миколога Чарльза Хортона Пека. За необычный внешний вид в народе его называют Кровоточащим зубом или Клубникой и сливками. Произрастает преимущественно осенью в хвойных (еловых и сосновых) лесах, обычно у корней деревьев. Для питания он использует почвенные соки и насекомых.
«Кровавые» капли на шляпке гриба появляются при избыточной влажности почвы, например, после дождей, а в алый цвет влагу окрашивают содержащиеся в дикоросе пигменты.
Интересно, что основной ареал обитания Гинделлума Пека — Северная Америка, но можно его встретить и в Европе. В тюменских лесах такой гриб встречается редко.
Помимо «Кровавого зуба» тюменские грибники встречают в лесах и редкие для нашего региона «оленьи рожки» или рамарию. Данный вид грибов является съедобным, но у него есть и несъедобный и ядовитый родственник, поэтому собирать незнакомые грибы все-таки не следует.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские леса заполонили рыжики, грузди и боровики. Жители региона отмечают, что за пару часов прогулки можно без труда собрать пару десятков литров дикоросов.