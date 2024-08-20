Редчайший гриб-хищник Гиднеллум Пека нашли тюменские грибники

Гиднеллум Пека является несъедобным (но и не токсичным) грибом рода гиднеллум. Назван в честь американского миколога Чарльза Хортона Пека. За необычный внешний вид в народе его называют Кровоточащим зубом или Клубникой и сливками. Произрастает преимущественно осенью в хвойных (еловых и сосновых) лесах, обычно у корней деревьев. Для питания он использует почвенные соки и насекомых.