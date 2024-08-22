Они могут ходить по Тюмени: сколько серийных убийц в России находятся на свободе?

Известно, что Иван Продан родился в Молдавии, но в 1992 годе переехал в Россию. Убивать он начал в конце 90-х, когда от него ушла жена, забравшая с собой общую дочь. Первое убийство произошло в Домодедовском районе Московской области, благодаря чему маньяк и получил свое прозвище. говорят, что некоторых жертв убийца гипнотизировал, а орудием убийства становилось все, что попадается под руку. Считается, что женщин он убивал и насиловал из мести бывшей жене, а на мужчин нападал с целью ограбления.