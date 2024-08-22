Они могут ходить по Тюмени: сколько серийных убийц в России находятся на свободе?

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
В СМИ и социальных сетях поднялась волна беспокойств. 20 апреля из колонии вышел Иван Продан, известный, как «Домодедовский упырь» или «Гипнотизер», убивший 5 человек и совершивший 17 изнасилований, о чем сообщают «Новые известия». Во всяком случае эти эпизоды удалось доказать в суде. Бывший заключенный должен был встать на учет в МВД по месту жительства, однако до сих пор о нем нет известий. Вскоре мужчину могут объявить в федеральный розыск.
«Он может быть где угодно, после освобождения даже по тяжкой статье можно получить загранпаспорт, проблем с вылетом из страны особых нет. Только визу может быть получить проблематично. Я полагаю, что уже скоро его должны объявить в федеральный розыск», — рассказал «Нашему городу» тюменский адвокат Павел Руснаков.
Известно, что Иван Продан родился в Молдавии, но в 1992 годе переехал в Россию. Убивать он начал в конце 90-х, когда от него ушла жена, забравшая с собой общую дочь. Первое убийство произошло в Домодедовском районе Московской области, благодаря чему маньяк и получил свое прозвище. говорят, что некоторых жертв убийца гипнотизировал, а орудием убийства становилось все, что попадается под руку. Считается, что женщин он убивал и насиловал из мести бывшей жене, а на мужчин нападал с целью ограбления.
Конец преступлениям помог положить школьник города Видного Московской области. он нашел руку одной из жертв и сообщил об этом родителям, которые оповестили полицию. маньяка задержали и приговорили к 25 годам колонии. Но срок наказания истек, преступник освободился и исчез.
Продан не единственный серийный убийца, который оказался на свободе. Более того, некоторые из преступников, которым приписывают десятки жертв, так и не получили свой приговор, как, например, «Даниловский маньяк», которого считают виновным в 14 убийствах. Дело преступника расписано на 140 томов, однако неизвестно даже его настоящее имя. Есть только ориентировка, указывающая, что у убийцы «мутные глаза».
Ориентировка есть и на «Тюменского маньяка», которому приписывают похищения, изнасилования и убийства детей. История местного убийцы облетела всю страну. Ведь еще с 90-х годов в города и его окрестностях начали пропадать дети. С 1997 года убито уже 11 детей (как минимум). И кроме фоторобота у следствия пока ничего нет.
Хотя делом занимаются еще с 1997 года и к расследованию подключался консультант СК Дмитрий Кирюхин. Он предполагал, что последней жертвой маньяка могла стать Анастасия Муравьева, в пользу этой версии играло сходство Насти с другими ранее пропавшими девочками — Аней Анисимовой, Аней Букриной, Алёной Имамовой и Настей Ложкиной.
Однако позже версию с причастностью серийного маньяка отвергли и приговор за убийство вынесли Виталию Бережному, который не моог оказаться искомым серийником, так как на момент свершения преступления ему едва исполнилось 16 лет. Криминалисты указывают, что тюменский серийных похититель детей скорее всего работает электриком, женат или был женат и воспитывает детей. Также в его характеристику включено следующее:
Дело о пропаже 11 детей до сих пор остается открытым.
Правозащитница и журналист Ева Меркачева отмечает, что в России неоднократно выпускали маньяков из тюрьмы, после чего они исчезали. По мнению Меркачевой, этот факт требует внесения изменений в действующее законодательство.
«Чем может заниматься на воле тот, кто 25 лет провел за решеткой? Как он адаптируется? И неужели в тюрьме устранены все те причины, по которым он убивал людей? Надеюсь, депутаты подключатся к решению этой проблемы», — передают «Новые известия» слова правозащитницы.
Вместе с тем тюменский юрист Павел Шадрин говорит о том, что решить проблему путем введения дополнительных мер контроля за бывшими заключенными будет проблематично, в случаях с такими тяжелыми преступлениями, которые приписаны «Домодедовскому маньяку» должна действовать иная мера.
«У нас только с введением УК РФ в 1997 году появилась альтернатива смертной казни в виде пожизненного лишения свободы. Так у Ивана Продана есть племянник, который за 4 убийства получил пожизненное заключение. Это и есть мера, которая регулирует выход таких преступников на свободу, а точнее исключает ее вовсе», — говорит Шадрин.
Отметим, что Домодедовского маньяка в скором времени могут объявить федеральный или даже в международный, если на то будут основания.