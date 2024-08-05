Где искать «нечервивые»? Тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты»

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В этом году тюменские грибники особенно хвалят леса в районе села Боровлянка. Однако учитывайте, что находится оно в Курганской области и из Тюмени ехать туда придется примерно полтора часа. Однако место настолько расхвалено, что некоторые грибники объединяются в группы, чтобы попасть к местам, где по словам ценителей «тихой охоты» грибы «на каждом шагу».
«Очень хорошее место. У нас такого давно не было — три ведра вынесли оттуда. Половина правда червивые. Но там, и белых грибов много, и боровиков», — рассказывает тюменский грибник Дмитрий Осипов.
Однако есть хорошие места и поближе к городу. Тюменские грибники хвалят Червишевский тракт и лесок в районе деревни Леваши. Здесь, помимо белых грибов, находят и красноголовики.
Есть что пособирать в лесах по Ялуторовскому тракту. Обилием белых грибов известны и леса у Железного Перебора, эта деревня расположена недалеко от Муллашей. Не с пустыми руками возвращаются и из леса в районе деревни Тюнево, что располагается на Велижанском тракте. Тюменские грибники советуют также проехаться по Ирбитскому и Старотобольскому трактам.
А в черте города подосиновики советуют искать в районе экопарка Гагаринский, и в лесном массиве в районе Войновки.
Примечательно, что еще в начале августа грибники массово жаловались на полное отсутствие грибов в лесах. Однако, как говорит биолог Валентина Тузова, грибы «идут волнами», а потому в лесах порою наблюдаются периоды затишья.
«Условия у нас в этом году хорошие для грибов. Влажность благоволит. Сейчас как раз самый сезон, особенно много грибов должно быть после теплых дождей из-за добротного увлажнения почвы», — отмечает специалист.
Тузова говорит о том, что изобиловать грибами тюменские леса будут до начала сентября.
Несмотря на обилие грибов, многие из них могут быть непригодны для употребления из-за паразитов. Так тюменские грибники массово жалуются на то, что 50-75% их «улова» червивые. Как говорит биолог Тузова, это вполне нормальное явления и на самом деле практически все грибы в теплый сезон так или иначе пронизаны насекомыми.
«Практически все грибы содержат личинки насекомых или иные следы их жизнедеятельности. В августе не стоит ждать, что есть где-то места, где червей меньше. Они везде и всюду, только порою вы это видите, а порою личинки скрыты от ваших глаз. Однако в этом нет ничего страшного», — уверяет биолог.
Тузова отмечает, что личинки червей не ядовиты и они не паразитируют в организме человека, а потому бояться их не стоит. Однако все же стоит избегать грибов, которые обильно повреждены насекомыми.
Если же вы желаете найти грибы, которые минимально повреждены насекомыми, то идти за ними стоит в начале сентября, когда «сезон» насекомых заканчивается и их активность снижается. По аналогичной причине можно найти грибы без червей ранней весной.
Опасаться скорее стоит не червей, а опасных грибов, употребление которых может привести к необратимым последствиям. Специалисты выделяют особую группу грибов, которые считаются условно съедобными. Они освобождаются от токсинов только при многократном вываривании и вылеживании. К их числу относят: говорушки, желчный гриб, ложные опята и белые поганки. Некоторые их них можно спутать с привычными съедобными грибами.
Врачи рекомендуют людям, не разбирающимся в видах грибов, вовсе отказаться от их сбора для избежания отравлений и негативных последствий.
«Людям, для которых грибы не являются повседневной пищей, которые не являются заядлыми грибниками — хотя и они тоже травятся, брать грибы в лесу не советую», — рассказал диетолог Михаил Гинцбург.
Вместе с тем токсиколог Александр Эдигер напоминает, что при отравлении необходимо как можно оперативнее вызвать бригаду скорой помощи. Симптомами интоксикации могут служить: холодный пот, тошноты, головокружение и потеря сознания. Будьте готовы к тому, что врачам придется промыть вам желудок.