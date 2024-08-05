Где искать «нечервивые»? Тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты»

Несмотря на обилие грибов, многие из них могут быть непригодны для употребления из-за паразитов. Так тюменские грибники массово жалуются на то, что 50-75% их «улова» червивые. Как говорит биолог Тузова, это вполне нормальное явления и на самом деле практически все грибы в теплый сезон так или иначе пронизаны насекомыми.