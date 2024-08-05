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Тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты»

Где искать «нечервивые»? Тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты»

5 августа 2024, 07:37
Фото: 1MI
Тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты»

Тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты»

Грибной сезон в Тюмени с самом разгаре. Пока одни «охотники» часами собирают маленькую корзинку, бродя по лесам, другие уносят грибы ведрами, зная особые места. «Наш город» выяснил, где находятся эти локации и в каких местах искать нечервивые белые грибы.

Самые «грибные» места

В этом году тюменские грибники особенно хвалят леса в районе села Боровлянка. Однако учитывайте, что находится оно в Курганской области и из Тюмени ехать туда придется примерно полтора часа. Однако место настолько расхвалено, что некоторые грибники объединяются в группы, чтобы попасть к местам, где по словам ценителей «тихой охоты» грибы «на каждом шагу».

«Очень хорошее место. У нас такого давно не было — три ведра вынесли оттуда. Половина правда червивые. Но там, и белых грибов много, и боровиков», — рассказывает тюменский грибник Дмитрий Осипов.

Однако есть хорошие места и поближе к городу. Тюменские грибники хвалят Червишевский тракт и лесок в районе деревни Леваши. Здесь, помимо белых грибов, находят и красноголовики.

Есть что пособирать в лесах по Ялуторовскому тракту. Обилием белых грибов известны и леса у Железного Перебора, эта деревня расположена недалеко от Муллашей. Не с пустыми руками возвращаются и из леса в районе деревни Тюнево, что располагается на Велижанском тракте. Тюменские грибники советуют также проехаться по Ирбитскому и Старотобольскому трактам.

А в черте города подосиновики советуют искать в районе экопарка Гагаринский, и в лесном массиве в районе Войновки.

Фото: 1MI
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Грибные сезоны

Примечательно, что еще в начале августа грибники массово жаловались на полное отсутствие грибов в лесах. Однако, как говорит биолог Валентина Тузова, грибы «идут волнами», а потому в лесах порою наблюдаются периоды затишья.

«Условия у нас в этом году хорошие для грибов. Влажность благоволит. Сейчас как раз самый сезон, особенно много грибов должно быть после теплых дождей из-за добротного увлажнения почвы», — отмечает специалист.

Тузова говорит о том, что изобиловать грибами тюменские леса будут до начала сентября.

Фото: 1MI
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Где грибы не поели черви?

Несмотря на обилие грибов, многие из них могут быть непригодны для употребления из-за паразитов. Так тюменские грибники массово жалуются на то, что 50-75% их «улова» червивые. Как говорит биолог Тузова, это вполне нормальное явления и на самом деле практически все грибы в теплый сезон так или иначе пронизаны насекомыми.

«Практически все грибы содержат личинки насекомых или иные следы их жизнедеятельности. В августе не стоит ждать, что есть где-то места, где червей меньше. Они везде и всюду, только порою вы это видите, а порою личинки скрыты от ваших глаз. Однако в этом нет ничего страшного», — уверяет биолог.

Тузова отмечает, что личинки червей не ядовиты и они не паразитируют в организме человека, а потому бояться их не стоит. Однако все же стоит избегать грибов, которые обильно повреждены насекомыми.

Если же вы желаете найти грибы, которые минимально повреждены насекомыми, то идти за ними стоит в начале сентября, когда «сезон» насекомых заканчивается и их активность снижается. По аналогичной причине можно найти грибы без червей ранней весной.

Летом в Тюменской области практически нет грибов без червей и личинок.Летом в Тюменской области практически нет грибов без червей и личинок.
Летом в Тюменской области практически нет грибов без червей и личинок.
Фото: 1MI

Грибы — «маскировщики» в тюменских лесах

Опасаться скорее стоит не червей, а опасных грибов, употребление которых может привести к необратимым последствиям. Специалисты выделяют особую группу грибов, которые считаются условно съедобными. Они освобождаются от токсинов только при многократном вываривании и вылеживании. К их числу относят: говорушки, желчный гриб, ложные опята и белые поганки. Некоторые их них можно спутать с привычными съедобными грибами.

Врачи рекомендуют людям, не разбирающимся в видах грибов, вовсе отказаться от их сбора для избежания отравлений и негативных последствий.

«Людям, для которых грибы не являются повседневной пищей, которые не являются заядлыми грибниками — хотя и они тоже травятся, брать грибы в лесу не советую», — рассказал диетолог Михаил Гинцбург.

Вместе с тем токсиколог Александр Эдигер напоминает, что при отравлении необходимо как можно оперативнее вызвать бригаду скорой помощи. Симптомами интоксикации могут служить: холодный пот, тошноты, головокружение и потеря сознания. Будьте готовы к тому, что врачам придется промыть вам желудок.

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