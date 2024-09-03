Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 3 сентября ожидается пасмурная погода, дождь в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +12…+14, в темное время суток термометры покажут +9…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 5,5 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:44, закат в 19:30, продолжительность дня 13 часов 46 минут.
В Тобольске 3 сентября ожидается пасмурная погода, дождь. Утром и днем температура воздуха составит +11…+13, в темное время суток термометры покажут +9…+10. Скорость ветра составит 4,4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:31, закат в 19:21, продолжительность дня 13 часов 50 минут.
В Ишиме 3 сентября синоптики обещают пасмурную погоду и дожди. Утром и днем температура воздуха составит +12…+14, ночью ожидается до +8…+10. Скорость ветра составит 3,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:30, закат в 19:12, продолжительность дня 13 часов 42 минуты.