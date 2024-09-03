Мэрию Тюмени покинул глава департамента безопасности

Павел Робакидзе был назначен на должность главы департамента безопасности в феврале 2024 года. До этого он занимал кресло заместителя начальника уголовного розыска УМВД по Тюменской области. при его помощи к уголовному наказанию были приговорены криминальные авторитеты «Ганс» и «Бабан», также силовик принимал участие в поисках убийцы 8-летней школьницы Насти Муравьевой.