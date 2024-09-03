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Updated Сегодня, 03:26

Мэрию Тюмени покинул глава департамента безопасности

Мэрию Тюмени покинул глава департамента безопасности

3 сентября 2024, 03:24
Фото: 1MI
В отставку подал руководитель департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Павел Робакидзе. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.
«Профессионализм и ответственность. Именно такими качествами обладает Павел Николаевич Робакидзе. Наш коллега переходит на другую работу. Сегодня на заседании коллегии выразил ему признательность за плодотворную работу и личный вклад в развитие Тюмени», — сообщил Афанасьев.

Куда именно переходит Павел Робакидзе не уточняется.

Павел Робакидзе был назначен на должность главы департамента безопасности в феврале 2024 года. До этого он занимал кресло заместителя начальника уголовного розыска УМВД по Тюменской области. при его помощи к уголовному наказанию были приговорены криминальные авторитеты «Ганс» и «Бабан», также силовик принимал участие в поисках убийцы 8-летней школьницы Насти Муравьевой.

По информации источников «ПиГ», кандидатуру Робакидзе лоббировал экс-заместитель главы администрации Тюмени, действующий мэр Тобольска Петр Вагин.

Ранее «Наш Город» писал, что из администрации Тюмени уволился директор департамента экономики и стратегического развития Виктор Гамузов. Теперь данную должность занимает Мария Туганова.

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