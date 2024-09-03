Мэрию Тюмени покинул глава департамента безопасности

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
«Профессионализм и ответственность. Именно такими качествами обладает Павел Николаевич Робакидзе. Наш коллега переходит на другую работу. Сегодня на заседании коллегии выразил ему признательность за плодотворную работу и личный вклад в развитие Тюмени», — сообщил Афанасьев.
Куда именно переходит Павел Робакидзе не уточняется.
Павел Робакидзе был назначен на должность главы департамента безопасности в феврале 2024 года. До этого он занимал кресло заместителя начальника уголовного розыска УМВД по Тюменской области. при его помощи к уголовному наказанию были приговорены криминальные авторитеты «Ганс» и «Бабан», также силовик принимал участие в поисках убийцы 8-летней школьницы Насти Муравьевой.
По информации источников «ПиГ», кандидатуру Робакидзе лоббировал экс-заместитель главы администрации Тюмени, действующий мэр Тобольска Петр Вагин.
Ранее «Наш Город» писал, что из администрации Тюмени уволился директор департамента экономики и стратегического развития Виктор Гамузов. Теперь данную должность занимает Мария Туганова.