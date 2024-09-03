Тюменские университеты вошли в список лучших в стране

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В Московский международный рейтинг вошли три учебных заведения региона.
Так, на 35-38 месте расположился Тюменский государственный университет. На 82-113 — Тюменский государственный медицинский университет и Тюменский индустриальный университет.
Отметим, что в число лучших также вошли два вуза из соседнего региона — Ханты-Мансийского автономного округа.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские гимназии вошли в число лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Ежегодный рейтинг, основанный на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2022 и 2023 годов, опубликовало агентство RAEX.