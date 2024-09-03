nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Тюменские университеты вошли в список лучших в стране

Тюменские университеты вошли в список лучших в стране

3 сентября 2024, 04:22
Фото: freepik.com
Университеты Тюмени вошли в ТОП-50 лучших в стране. Такие данные приводит агенство RAEX.

В Московский международный рейтинг вошли три учебных заведения региона.

Так, на 35-38 месте расположился Тюменский государственный университет. На 82-113 — Тюменский государственный медицинский университет и Тюменский индустриальный университет.

Отметим, что в число лучших также вошли два вуза из соседнего региона — Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские гимназии вошли в число лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Ежегодный рейтинг, основанный на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2022 и 2023 годов, опубликовало агентство RAEX.

Читайте также:
Это крах? Что делать тюменцам, не поступившим в вуз в 2024 году?Родители тюменских первоклассников возмутились состоянием школыСфера образования вышла в лидеры в Тюменской области по спросу на кадры
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Образование#Новости тюмени#Высшее образование#Вузы
Подпишитесь
Тарифы на электричество могут поднять в Тюмени на 6%
1 сентября, 04:25
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Жители деревни под Тюменью могут остаться без дорог
1 сентября, 11:31
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Вчера, 04:04
Спрос на тюменские термы вырос на 65%
Вчера, 04:07