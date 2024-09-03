Тюменские университеты вошли в список лучших в стране

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские гимназии вошли в число лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Ежегодный рейтинг, основанный на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2022 и 2023 годов, опубликовало агентство RAEX.